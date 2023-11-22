Гібрид або електро: розкрито нові подробиці та ціну Peugeot 3008 2024 (фото)

Кросовер Peugeot 3008 представили в електричному виконанні, але він буде доступний і в гібридній версії. Комплектація моделі розширена.

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Новий Peugeot 3008 третього покоління незабаром вийде на європейський ринок. Кросовер запропонують у гібридній та електричній версіях. Про це повідомляє сайт L'argus.

Як відомо, модель дебютувала в електричному виконанні Peugeot e-3008. На вибір запропонують три версії електрокара — на 210, 230 і 320 к. с. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 6,4 с, а 230-сильний кросовер є найбільш "далекобійним" — може проїхати до 700 км без підзарядки.

Комплектація кросовера розширена Фото: Stellantis

Гібридний кросовер Peugeot 3008 2024 оснащений 1,2-літровим бензиновим турбомотором із 48-вольтною "м'якою" установкою загальною потужністю 136 к. с. Він відчутно дешевший — від 38 660 проти 48 160 євро за 210-сильний електрокар.

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Початкова комплектація Allure доволі багата — 19-дюймові диски, безключовий доступ, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру заднього виду, парктронік і набір систем активної безпеки.

Електрокар Peugeot e-3008 здатний проїхати до 700 км без підзарядки Фото: Stellantis

Кросовер Peugeot 3008 у виконанні GT коштує від 43 660 євро за гібридний варіант. Він отримав 20-дюймові диски, матричні фари, оздоблення алькантарою, електропривод дверцят багажника, вентиляцію і масаж передніх крісел, підігрів керма і всіх сидінь.

Нагадаємо, що новий Peugeot 3008 2024 кардинально змінився і став купе-кросовером зі стрімким дизайном. У його салоні з'явився величезний вигнутий дисплей.

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