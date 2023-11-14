Peugeot презентувала великий електрокар на 9 місць із запасом ходу 350 км (фото)

Електромобіль Peugeot e-Traveller змінився зовні та став сучаснішим усередині. Мінівен запропонований у двох варіантах за довжиною та розрахований на 5-9 осіб.

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Презентовано новий Peugeot Traveller. Мінівен пройшов ґрунтовну модернізацію та виходить на європейський ринок. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Електровен оснащений 136-сильним мотором Фото: Stellantis

Мінівен показали в електричному виконанні Peugeot e-Traveller. Він оснащений мотором на 136 к. с. і 260 Нм. На вибір запропоновано батареї ємністю 50 або 75 кВт∙год: запас ходу становить 224 і 350 км відповідно.

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Зарядити електрокар на 80% у швидкому режимі можна за 38-45 хвилин. Зокрема, вдосконалено систему рекуперативного гальмування.

У салоні замінено кермо та встановлено великий тачскрин Фото: Stellantis

Упізнати новий Peugeot e-Traveller можна за освіженою передньою частиною зі зміненими фарами, бампером і решіткою радіатора. У салоні замінили кермо, встановили новий віртуальний щиток приладів і збільшений 10-дюймовий тачскрин мультимедійної системи i-Connect. Зокрема, поліпшено матеріали оздоблення.

Доступні версії моделі на 5-9 місць Фото: Stellantis

Електромобіль Peugeot e-Traveller запропонований у версіях завдовжки 4,98 і 5,33 м місткістю від 5 до 9 осіб. Об'єм багажника становить від 1500 до 4900 л.

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