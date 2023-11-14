Peugeot презентовали большой электрокар на 9 мест с запасом хода 350 км (фото)
Электромобиль Peugeot e-Traveller изменился внешне и стал современнее внутри. Минивэн предложен в двух вариантах по длине и рассчитан на 5-9 человек.
Презентован новый Peugeot Traveller. Минивэн прошел основательную модернизацию и выходит на европейский рынок. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Минивэн показали в электрическом исполнении Peugeot e-Traveller. Он оснащен мотором на 136 л. с. и 260 Нм. На выбор предложены батареи емкостью 50 или 75 кВт∙ч: запас хода составляет 224 и 350 км, соответственно.Важно
Зарядить электрокар на 80% в быстром режиме можно за 38-45 минут. Кроме того, улчшена система рекуперативного торможения.
Узнать новый Peugeot e-Traveller можно по освеженной передней части с измененными фарами, бампером и решеткой радиатора. В салоне заменили руль, установили новый виртуальный щиток приборов и увеличенный 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы i-Connect. Кроме того, улучшены материалы отделки.
Электромобиль Peugeot e-Traveller предложен в версиях длиной 4,98 и 5,33 м вместительностью от 5 до 9 человек. Объем багажника составляет от 1500 до 4900 л.
Ранее Фокус рассказывал про электрическую версию минивэна Peugeot Rifter.
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