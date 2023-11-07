Peugeot представили недорогой семиместный электромобиль с запасом хода 320 км (фото)

Обновленный Peugeot E-Rifter получил множество отличий от текущей модели. Новинка оснащена 136-сильным электромотором и поступит в продажу в феврале следующего года.

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Электрический минивэн Peugeot E-Rifter получил обновление для 2024 модельного года. Новинка отличается измененным дизайном и увеличенным запасом хода. Об этом рассказали на сайте Stellantis.

Обновленный Peugeot E-Rifter получил новую решетку радиатора, а также другой бампер и измененные фары. Помимо этого теперь модель доступна в двух новых цветах — Sirkka Green и Kiama Blue.

Спереди расположены обновленные фары и решетка радиатора Фото: Stellantis

Задние фонари получили измененную графику. Также модель предлагается с новыми колесными дисками.

Задние фонари получили новую графику Фото: Stellantis

На выбор доступны два варианта длины Peugeot E-Rifter — 4400 или 4700 мм. Можно выбрать между пяти- или семиместной конфигурацией.

В интерьере появился кожаный руль с подогревом. Внутри можно найти обновленную приборную панель и 10-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Для зарядки гаджетов предусмотрены два разъема USB-C, один USB-A и розетка на 230 В.

Обновленный Peugeot E-Rifter оснащен электромотором мощностью 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 11,2 секунды.

Силовую установку питает аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт⋅час. Она обеспечивает запас хода до 320 км на одном заряде.

Зарядка постоянным током мощностью 100 кВт позволяет пополнить запас батареи на 80% всего за полчаса. В стандартную комплектацию теперь входит тепловой насос.

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Обновленный Peugeot E-Rifter поступит в продажу в Европе в феврале 2024 года. Начальная стоимость новинки составит около 36 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Stellantis презентовал обновленную линейку коммерческих автомобилей.