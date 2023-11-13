Новый Opel Grandland 2024 впервые заметили на дорогах: он станет электрокаром (фото)

Новый Opel Grandland станет крупнее и впервые получит электрические версии. Топовый вариант кроссовера сможет проехать около 700 км без подзарядки.

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Кроссовер Opel Grandland вскоре сменит поколение. Новая модель сейчас проходит испытания в Германии и будет представлена в 2024 году. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Кроссовер подрастет в размерах Фото: Autocar

Новый Opel Grandland на тестах обклеен камуфляжной пленкой, но отдельные детали его дизайна можно рассмотреть. Кроссовер подрос в размерах, а его капот стал выше. Передняя часть по-прежнему решена в стилистике Opel Vizor – с черной глянцевой вставкой и крупными фарами.

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По примеру младшего Opel Crossland кроссовер также получит электрические версии. Opel Grandland 2024 будет близким родственником новейшего Peugeot E-3008 – позаимствует у него платформу STLA Medium и силовые агрегаты.

Opel Grandland впервые получит электрические версии Фото: Autocar

Напомним, что электромобиль Peugeot E-3008 предложен в версиях мощностью 210, 230 и 320 л. с. и доступен с батареями емкостью 73 и 98 кВт∙ч. Самый "дальнобойный" вариант способен проехать около 700 км без подзарядки.

Вместе с тем, в линейке Opel Grandland сохранятся и двигатели внутреннего сгорания – ими будут оснащать гибридные модификации.

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