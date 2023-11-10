ДВС или электромотор: Opel представил новый недорогой фургон для перевозок (фото)
Обновленный Opel Combo предложат в версиях с бензиновыми или дизельными двигателями, а также с электромотором. Новинка поступит в продажу в конце 2023 года.
Фургон Opel Combo обновился для 2024 модельного года. Модель получила измененный дизайн экстерьера и улучшенный интерьер. Об этом сообщили на сайте Stellantis.
Обновленный Opel Combo отличается от текущей модели модернизированной передней частью в новом фирменном стиле Vizor. Фары плавно пересекаются с решеткой радиатора.
Задние фонари стали эффективнее. Тем не менее они сохранили прежний дизайн.
Opel Combo 2024 модельного года будет доступен со стандартным или удлиненным кузовом. Вторая версия позволяет перевозить больше багажа.
В интерьере установлены 10-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы (док-станция для смартфона в базовой комплектации) и цифровая панель приборов. Также были улучшены и системы безопасности благодаря наличию двойной камеры Dynamic Surround Vision.
Спереди могут быть размещены два или три сиденья. В зависимости от типа кузова фургон предлагает грузовое пространство объемом до 4400 литров.
Обновленный Opel Combo предложат с бензиновыми и дизельными двигателями 1.2 PureTech и 1.5 BlueHDi. Они работают в паре с механической или автоматической КПП на выбор.
Также доступна и полностью электрическая версия мощностью 136 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Она имеет запас хода 320 км на одном заряде благодаря аккумуляторной батареи емкостью 50 кВт⋅час.Важно
Обновленный фургон поступит в продажу в конце 2023 года. Стоимость модели станет известна позже.
Ранее Фокус рассказал, что австралийская компания H2X Global представила фургон Darling на водородных топливных элементах.