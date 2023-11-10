ДВЗ або електромотор: Opel представив новий недорогий фургон для перевезень (фото)

Оновлений Opel Combo запропонують у версіях з бензиновими або дизельними двигунами, а також з електромотором. Новинка надійде в продаж наприкінці 2023 року.

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Фургон Opel Combo оновився для 2024 модельного року. Модель отримала змінений дизайн екстер'єру та покращений інтер'єр. Про це повідомили на сайті Stellantis.

Оновлений Opel Combo відрізняється від поточної моделі модернізованою передньою частиною в новому фірмовому стилі Vizor. Фари плавно перетинаються з решіткою радіатора.

Задні ліхтарі стали ефективнішими. Проте вони зберегли колишній дизайн.

Задні ліхтарі фургона стали ефективнішими Фото: Stellantis

Opel Combo 2024 модельного року буде доступний зі стандартним або подовженим кузовом. Друга версія дає змогу перевозити більше багажу.

В інтер'єрі встановлено 10-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи (док-станція для смартфона в базовій комплектації) і цифрова панель приладів. Також було покращено і системи безпеки завдяки наявності подвійної камери Dynamic Surround Vision.

Усередині встановлено два 10-дюймові дисплеї Фото: Stellantis

Спереду можуть бути розміщені два або три сидіння. Залежно від типу кузова фургон пропонує вантажний простір об'ємом до 4400 літрів.

Оновлений Opel Combo запропонують з бензиновими та дизельними двигунами 1.2 PureTech і 1.5 BlueHDi. Вони працюють у парі з механічною або автоматичною КПП на вибір.

Також доступна і повністю електрична версія потужністю 136 к.с. і 270 Нм крутного моменту. Вона має запас ходу 320 км на одному заряді завдяки акумуляторній батареї місткістю 50 кВт⋅год.

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Оновлений фургон надійде в продаж наприкінці 2023 року. Вартість моделі стане відома пізніше.

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