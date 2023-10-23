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Авто

Stellantis презентували 12 нових комерційних моделей: подробиці та фото

фургони опель, Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Vivaro, Opel Combo, Citroen Jumpy, Peugeot Partner, Peugeot Expert
Фото: Stellantis | Stellantis представили відразу 12 нових моделей

Комерційні моделі Citroen, Peugeot, Fiat і Opel оновилися зовні та отримали нове обладнання. У лінійці є й електричні модифікації.

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Stellantis презентував свою оновлену лінійку комерційних автомобілів. Citroen, Fiat, Opel і Peugeot представили по три нові моделі. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну.

фургони опель, Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Vivaro, Opel Combo, Citroen Jumpy, Peugeot Partner, Peugeot Expert Fullscreen
Op[el Combo, Vivaro і Movano
Фото: Stellantis

Зокрема, були представлені нові компактні фургони Citroen Berlingo, Peugeot E-Partner, Opel Combo і Fiat Doblo, а також більші Citroen Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro і Peugeot E-Expert. А наймісткішими, як і раніше, є Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano і Peugeot E-Boxer.

фургони опель, Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Vivaro, Opel Combo, Citroen Jumpy, Peugeot Partner, Peugeot Expert Fullscreen
Citroen Berlingo, Jumpy і Jumper
Фото: Stellantis

Як змінилися комерційні Citroen, Fiat, Opel і Peugeot

Моделі є спорідненими і ділять платформи та агрегати, але відрізняються дизайном передньої частини. Наприклад, у Opel з'явилася панель Vizor, як у нової Astra або Mokka, а передня частина моделей Citroen виконана в стилістиці новітнього електромобіля e-C3.

Звісно, доступні версії авто різної довжини. Запропоновано вантажні, вантажопасажирські та пасажирські моделі. У компактних фургонів обсяг вантажного відсіку становить до 4,4 куб. м, у середньорозмірних — до 6,6 кубометрів, а у найбільших — 10-17 куб. м.

фургони опель, Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Vivaro, Opel Combo, Citroen Jumpy, Peugeot Partner, Peugeot Expert Fullscreen
У салоні авто з'явилися віртуальний щиток приладів і 10-дюймовий тачскрін
Фото: Stellantis

У салоні комерційних авто поліпшили матеріали оздоблення та додали більше USB-роз'ємів. Топові версії моделей доступні з віртуальною панеллю приладів і 10-дюймовим тачскріном. У переліку опцій для моделей тепер є обладнання, не властиве фургонам — безключовий доступ, клімат-контроль, електронне гальмо стоянки, парктронік, навігація та одразу дві камери заднього виду (одна з них виводить зображення в дзеркало).

Крім того, передбачено набір систем активної безпеки (ADAS) — адаптивний круїз-контроль, технології автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків і втоми водія.

фургони опель, Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Vivaro, Opel Combo, Citroen Jumpy, Peugeot Partner, Peugeot Expert Fullscreen
Електричні Peugeot E-Partner, E-Boxer та E-Expert
Фото: Stellantis

Компактні моделі запропоновані з 1,2-літровим турбомотором PureTech на 110 к. с. і 1,5-літровими турбодизелями на 100 і 130 к. с. Більші фургони комплектують 2,2-літровими турбодизелями на 120, 140 і 180 к. с. Є модифікації з 6-ступеневою механічною і 8-ступеневою автоматичною КПП, також комерційні авто отримали електропідсилювач керма.

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Електричні фургони Stellantis

Є в лінійці й електричні версії моделей. Citroen Berlingo, Peugeot E-Partner, Opel Combo і Fiat Doblo оснащують 136-сильним мотором і батареєю ємністю 50 кВтг, а запас ходу таких фургонів становить 330 км. Швидка зарядка електрокарів на 80% займає півгодини.

фургони опель, Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Opel Vivaro, Opel Combo, Citroen Jumpy, Peugeot Partner, Peugeot Expert Fullscreen
Fiat Doblo, Scudo і Ducato
Фото: Stellantis

Більші Citroen Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro і Peugeot E-Expert також доступні з цією силовою установкою, але запас ходу у них менший — 224 км. Втім, доступна батарея на 75 кВтг, що дає змогу проїхати до 350 км без підзарядки. Peugeot E-Expert також отримає водневу версію із запасом ходу 460 км.

Найбільші електрофургони Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano і Peugeot E-Boxer є 270-сильними і оснащені великою батареєю ємністю 110 кВтг. Їхній запас ходу становить 420-430 км, а зарядка в швидкому режимі на 80% займає 55 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що Stellantis готує лінійку недорогих електричних моделей вартістю від 20 000 євро.

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