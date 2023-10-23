Stellantis презентували 12 нових комерційних моделей: подробиці та фото

Комерційні моделі Citroen, Peugeot, Fiat і Opel оновилися зовні та отримали нове обладнання. У лінійці є й електричні модифікації.

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Stellantis презентував свою оновлену лінійку комерційних автомобілів. Citroen, Fiat, Opel і Peugeot представили по три нові моделі. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну.

Op[el Combo, Vivaro і Movano Фото: Stellantis

Зокрема, були представлені нові компактні фургони Citroen Berlingo, Peugeot E-Partner, Opel Combo і Fiat Doblo, а також більші Citroen Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro і Peugeot E-Expert. А наймісткішими, як і раніше, є Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano і Peugeot E-Boxer.

Citroen Berlingo, Jumpy і Jumper Фото: Stellantis

Як змінилися комерційні Citroen, Fiat, Opel і Peugeot

Моделі є спорідненими і ділять платформи та агрегати, але відрізняються дизайном передньої частини. Наприклад, у Opel з'явилася панель Vizor, як у нової Astra або Mokka, а передня частина моделей Citroen виконана в стилістиці новітнього електромобіля e-C3.

Звісно, доступні версії авто різної довжини. Запропоновано вантажні, вантажопасажирські та пасажирські моделі. У компактних фургонів обсяг вантажного відсіку становить до 4,4 куб. м, у середньорозмірних — до 6,6 кубометрів, а у найбільших — 10-17 куб. м.

У салоні авто з'явилися віртуальний щиток приладів і 10-дюймовий тачскрін Фото: Stellantis

У салоні комерційних авто поліпшили матеріали оздоблення та додали більше USB-роз'ємів. Топові версії моделей доступні з віртуальною панеллю приладів і 10-дюймовим тачскріном. У переліку опцій для моделей тепер є обладнання, не властиве фургонам — безключовий доступ, клімат-контроль, електронне гальмо стоянки, парктронік, навігація та одразу дві камери заднього виду (одна з них виводить зображення в дзеркало).

Крім того, передбачено набір систем активної безпеки (ADAS) — адаптивний круїз-контроль, технології автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків і втоми водія.

Електричні Peugeot E-Partner, E-Boxer та E-Expert Фото: Stellantis

Компактні моделі запропоновані з 1,2-літровим турбомотором PureTech на 110 к. с. і 1,5-літровими турбодизелями на 100 і 130 к. с. Більші фургони комплектують 2,2-літровими турбодизелями на 120, 140 і 180 к. с. Є модифікації з 6-ступеневою механічною і 8-ступеневою автоматичною КПП, також комерційні авто отримали електропідсилювач керма.

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Електричні фургони Stellantis

Є в лінійці й електричні версії моделей. Citroen Berlingo, Peugeot E-Partner, Opel Combo і Fiat Doblo оснащують 136-сильним мотором і батареєю ємністю 50 кВтг, а запас ходу таких фургонів становить 330 км. Швидка зарядка електрокарів на 80% займає півгодини.

Fiat Doblo, Scudo і Ducato Фото: Stellantis

Більші Citroen Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro і Peugeot E-Expert також доступні з цією силовою установкою, але запас ходу у них менший — 224 км. Втім, доступна батарея на 75 кВтг, що дає змогу проїхати до 350 км без підзарядки. Peugeot E-Expert також отримає водневу версію із запасом ходу 460 км.

Найбільші електрофургони Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano і Peugeot E-Boxer є 270-сильними і оснащені великою батареєю ємністю 110 кВтг. Їхній запас ходу становить 420-430 км, а зарядка в швидкому режимі на 80% займає 55 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що Stellantis готує лінійку недорогих електричних моделей вартістю від 20 000 євро.

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