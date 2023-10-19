Від 20 000 євро: Citroen, Fiat і Opel випустять на ринок недорогі електромобілі (фото)

Концерн Stellantis випустить нову лінійку недорогих електрокарів. Серед них будуть компактні міські моделі та кросовери вартістю від 20-25 тисяч євро.

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У нового Citroen e-C3 незабаром з'являться родичі. Доступний електромобіль стане первістком у новому сімействі бюджетних "зелених" моделей. Про це заявив представник концерну Stellantis Рено Турте виданню Automotive News Europe.

Наступник Citroen C3 Aircross Фото: Stellantis

Рено Турте керував розробкою архітектури Smart Car Platform, на якій побудований електромобіль Citroen e-C3. Цю платформу використовуватимуть одразу сім електричних моделей Stellantis і про деякі з них вже є інформація.

Зокрема, незабаром у Citroen e-C3 з'явиться більший побратим — його зображення показали на презентації електрокара. Відомо, що це буде 4,3-метровий семимісний електрокросовер, який прийде на зміну Citroen C3 Aircross.

Новий Opel Crossland Фото: carscoops.com

Його близьким родичем стане новий Opel Crossland другого покоління, який дебютує у 2024 році. Він також стане електричним кросовером і підросте в розмірах.

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Третя модель, про яку відомо наразі, — це новий Fiat Panda. Електрокар презентують у липні 2024 року і приурочать до 125-річчя Fiat. За розмірами і характеристиками його можна буде порівняти з Citroen e-C3.

Прототип нового Fiat Panda Фото: Stellantis

Виробництво авто на архітектурі Smart Car Platform налагодять на підприємстві в Словенії. У перспективі також можливий їх випуск на заводі в Марокко. Найдоступніші електрокари коштуватимуть приблизно від 20 000 євро, як базовий Citroen e-C3, а стартова ціна дорожчих моделей становитиме приблизно 25 000 євро.

Раніше Фокус розповідав, що бренд DS випустить п'ять нових електричних моделей.

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