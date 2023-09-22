Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Найдешевший електрокросовер Opel помітили під час випробувань (фото)

Opel Crossland, новий Opel Crossland, Opel Crossland 2024, кросовер Opel, електромобіль Opel
Фото: Motor1.com | Новий Opel Crossland сфотографували на тестах

Opel Crossland підросте в розмірах і стане соліднішим на вигляд. У лінійці моделі вперше з'явиться електрична версія.

Related video

У Німеччині сфотографували новий Opel Crossland. Друге покоління проходить випробування і буде представлено у 2024 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

Кросовер Opel ретельно захований за камуфляжем, хоча окремі його деталі можна розгледіти. Видно, що дизайн авто став більш "позашляховим" — з високим капотом і практично вертикальними стійками даху.

Opel Crossland, новий Opel Crossland, Opel Crossland 2024, кросовер Opel, електромобіль Opel Fullscreen
Кросовер з'явиться у 2024 році
Фото: Motor1.com

Передня частина виконана у фірмовій стилістиці Opel Vizor — з чорною вставкою на місці решітки радіатора і довгастими фарами. Також видно, що кросовер Opel підріс приблизно до 4,3 м у довжину, тобто він стане просторішим всередині.

Важливо
На рівень вище: тест-драйв нового Opel Astra
На рівень вище: тест-драйв нового Opel Astra

Новий Opel Crossland 2024 буде побудований на платформі Stellantis СМР, як Peugeot 2008, нові Jeep Avenger і Fiat 600. У лінійці вперше з'явиться електрична версія — саме вона і потрапила на фото, про що свідчить зарядне гніздо на задньому лівому крилі. Це буде найдоступніший електрокросовер Opel.

Opel Crossland, новий Opel Crossland, Opel Crossland 2024, кросовер Opel, електромобіль Opel Fullscreen
На фото потрапив електромобіль Opel Crossland
Фото: Motor1.com

Електромобіль Opel Crossland оснастять 156-сильним мотором і батареєю на 54 кВт∙год, а його запас ходу становитиме близько 400 км. Бензинові версії стануть гібридами: 1,2-літрові турбомотори на 100 і 136 к. с. доповнять 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою.

Раніше Фокус повідомляв, що Opel випустив сімейний електрокар з великим багажником.

Також ми писали про мініатюрний електромобіль Opel для армії.