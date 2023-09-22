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Авто

Самый дешевый электрокроссовер Opel заметили во время испытаний (фото)

Opel Crossland, новый Opel Crossland, Opel Crossland 2024, кроссовер Opel, электромобиль Opel
Фото: Motor1.com | Новый Opel Crossland сфотографировали на тестах

Opel Crossland подрастет в размерах и станет солиднее на вид. В линейке модели впервые появится электрическая версия.

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В Германии сфотографировали новый Opel Crossland. Второе поколение проходит испытания и будет представлено в 2024 году. Об этом сообщает сайт Motor1.

Кроссовер Opel тщательно спрятан за камуфляжем, хотя отдельные его детали можно разглядеть. Видно, что дизайн авто стал более "внедорожным" — с высоким капотом и практически вертикальными стойками крыши.

Opel Crossland, новый Opel Crossland, Opel Crossland 2024, кроссовер Opel, электромобиль Opel Fullscreen
Кроссовер появится в 2024 году
Фото: Motor1.com

Передняя часть выполнена в фирменной стилистике Opel Vizor – с черной вставкой на месте решетки радиатора и продолговатыми фарами. Также видно, что кроссовер Opel подрос примерно до 4,3 м в длину, то есть он станет просторнее внутри.

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Новый Opel Crossland 2024 будет построен на платформе Stellantis СМР, как Peugeot 2008, новые Jeep Avenger и Fiat 600. В линейке впервые появится электрическая версия – именно она и попала на фото, о чем свидетельствует зарядное гнездо на заднем левом крыле. Это будет самый доступный электрокроссовер Opel.

Opel Crossland, новый Opel Crossland, Opel Crossland 2024, кроссовер Opel, электромобиль Opel Fullscreen
На фото попал электромобиль Opel Crossland
Фото: Motor1.com

Электромобиль Opel Crossland оснастят 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч, а его запас хода составит около 400 км. Бензиновые версии станут гибридами: 1,2-литровые турбомоторы на 100 и 136 л. с. дополнят 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой.

Ранее Фокус сообщал, что Opel выпустил семейный электрокар с большим багажником.

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