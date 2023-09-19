Fiat презентовал стильный гибридный кроссовер за 20 000 евро (фото)

Кроссовер Fiat 600 получил 1,2-литровый бензиновый турбомотор с "мягкой" гибридной установкой. Он способен передвигаться на электротяге.

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Линейка новоейшего кроссовера Fiat 600 2024 расширена. К электромобилю присоединилась гибридная модификация. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Новый Fiat 600 Hybrid получил гибридную установку от родственных Jeep Avenger и Peugeot 3008. Он оснащен 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. и 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой на 29 л. с. Также установлена 6-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями.

В салоне изменена виртуальная панель приборов Фото: Stellantis

Кроссовер Fiat 600 Hybrid способен разогнаться до 100 км/ч за 11 с и проехать 1 км на электротяге со скоростью до 30 км/ч. Кроме того, гибридная установка позволяет снизить выбросы СО2 на 15%.

Визуально гибрид Fiat 600 ничем не отличается от электрической модификации, а в салоне изменили только виртуальную панель приборов. У новой версии несколько больше багажник – 385 л.

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Гибридный кроссовер Fiat 600 будут выпускать вместе с электрической версией на предприятии в польском городе Тыхи. Цена авто стартует с 19 950 евро тогда, как электрокар стоит от 35 950 евро.

Ранее Фокус сообщал, что новый Fiat 600 получит заряженный спортивный вриант.

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