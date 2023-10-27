Австралійці представили нестандартний водневий фургон із запасом ходу 400 км (фото)

H2X Darling HPV отримав стильний дизайн і сучасні технології. Фургон запропонують у кількох варіантах кузова довжиною від 4670 до 5324 мм.

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Австралійська компанія H2X Global представила фургон Darling на водневих паливних елементах. Він розроблений спільно з австрійським виробником мотоциклів KTM. Про це розповіли на сайті Autocar.

Фургон заснований на інноваційній платформі з дуже легким шасі. Також автомобілі на цій архітектурі буде простіше обслуговувати, ніж конкурентів.

H2X Darling HPV буде доступний у кількох варіантах кузова довжиною від 4670 до 5324 мм. Наразі модель перебуває на стадії концепт-кара.

Новинка отримала традиційний для подібних фургонів дизайн. Спереду розташовані компактні фари та закрита решітка радіатора.

Спереду встановлені компактні фари Фото: H2X Global

Ззаду встановлять незвичайні ліхтарі, що складаються з декількох елементів. Також на кузові є кілька вертикальних вирізів.

H2X Darling HPV можна буде використовувати для багатьох завдань Фото: H2X Global

Ще однією особливістю H2X Darling HPV стануть аеродинамічні колісні диски. Вони дадуть змогу підвищити ефективність авто.

Корисне навантаження фургона становить 3500 кг. Крім цього він може буксирувати причепи вагою до 2550 кг.

Запас ходу H2X Darling HPV становить 400 км. Інші технічні характеристики новинка поки що не розкриваються.

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У H2X Global планують створити кілька різних комерційних моделей на водневих паливних елементах. Паралельно з цим розвиватиметься й інфраструктура зарядних станцій для таких авто.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія MissionH24 показала нову версію свого водневого суперкара LMPH2G.