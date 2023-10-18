Toyota та Honda розробили водневий позашляховик для ралі Дакар (фото)

HySE-X1 оснащений турбованим чотирициліндровим двигуном і отримав водневий паливний бак. Спершу новинку випробують у конкурсі "Mission 1000" у Саудівській Аравії.

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Toyota і Honda розробили незвичайний позашляховий багі з водневим двигуном HySE-X1. Новинка візьме участь у ралі-марафоні Дакар у 2024 році. Про це повідомили на сайті Motor1.

HySE-X1 заснований на шасі від бельгійської компанії Overdrive Racing. Інженери Toyota і Honda внесли кілька змін у конструкцію, щоб розмістити всередині водневий паливний бак і нову систему подачі палива.

Новинка заснована на багі Overdrive Racing Фото: Overdrive Racing

Багі має компактні габарити для більшої мобільності. Крім цього вага авто становить лише близько 1500 кг.

Габарити HySE-X1:

довжина — 3530 мм;

ширина — 2070 мм;

висота — 1700 мм.

HySE-X1 оснащений 1,0-літровим рядним турбованим чотирициліндровим двигуном із рідинним охолодженням. Його потужність поки що невідома.

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Багі візьме участь у конкурсі "Mission 1000" у Саудівській Аравії з 5 по 19 січня 2024 року. Саме там і проведуть ключові випробування новинки, після чого модель вирушить на ралі-марафон Дакар у 2024 році.

Раніше Фокус розповів, що Toyota показала незвичайну версію пікапа Hilux з водневим двигуном.