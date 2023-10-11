Yamaha представила незвичайний позашляховик з водневим двигуном (фото)

Водневий Yamaha YXZ1000R зберігає всі переваги баггі з ДВЗ, але не завдає шкоди навколишньому середовищу. Крім цього бренд показав ще два незвичайних транспортних засоби.

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До Японської виставки мобільності 2023 року приєднається і Yamaha. Виробник покаже кілька незвичайних концепт-карів, зокрема й водневий баггі з ДВЗ. Про це розповіли на сайті Motor1.

Японська виставка мобільності розпочнеться вже 25 жовтня. Захід відвідають усі найбільші японські автовиробники, а також компанії з інших країн.

Yamaha збирається представити одразу кілька новинок. Головною з них є баггі YXZ1000R з двигуном внутрішнього згоряння, що здатен працювати на водні. Він має нульовий рівень шкідливих викидів.

У Yamaha заявили, що така силова установка дає змогу зберегти задоволення від водіння, а також зберегти негативний вплив на навколишнє середовище. Серійна версія моделі може надійти у виробництво через кілька років.

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Ще однією новинкою стане трицикл Tricera. Він оснащений електромотором і має відкритий верх. Заднє колесо відповідає за кермування транспортним засобом.

Yamaha Tricera має три колеса Фото: Yamaha

Yamaha TMW стане третім експонатом бренду на Японській виставці мобільності. Це позашляховий триколісний мотоцикл із гібридною силовою установкою. Крім цього у нього є передній багажник і ще кілька відсіків для зберігання речей.

Yamaha TMW отримав позашляхові шини Фото: Yamaha

Раніше Фокус писав, що в Києві помітили рідкісний водневий автомобіль Toyota Mirai 2018 року.