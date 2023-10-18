Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Toyota и Honda разработали водородный внедорожник для ралли Дакар (фото)

Toyota, Honda, HySE-X1, Авто, Автомобили, Багги, Внедорожник, Ралли, Ралли Дакар, Фото, Новинки, Водород
Фото: Toyota | HySE-X1 является совместной разработкой инженеров Toyota и Honda

HySE-X1 оснащен турбированным четырехцилиндровым двигателем и получил водородный топливный бак. Сперва новинку испытают в конкурсе "Mission 1000" в Саудовской Аравии.

Related video

Toyota и Honda разработали необычный внедорожный багги с водородным двигателем HySE-X1. Новинка примет участие в ралли-марафоне Дакар в 2024 году. Об этом сообщили на сайте Motor1.

HySE-X1 основан на шасси от бельгийской компании Overdrive Racing. Инженеры Toyota и Honda внесли несколько изменений в конструкцию, чтобы разместить внутри водородный топливный бак и новую систему подачи топлива.

Overdrive Racing Fullscreen
Новинка основана на багги Overdrive Racing
Фото: Overdrive Racing

Багги имеет компактные габариты для большей мобильности. Помимо этого вес авто составляет всего около 1500 кг.

Габариты HySE-X1:

  • длина — 3530 мм;
  • ширина — 2070 мм;
  • высота — 1700 мм.

HySE-X1 оснащен 1,0-литровым рядным турбированным четырехцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением. Его мощность пока неизвестна.

Важно
Суперкар будущего: представлен инновационный водородный электромобиль (фото)
Суперкар будущего: представлен инновационный водородный электромобиль (фото)

Багги примет участие в конкурсе "Mission 1000" в Саудовской Аравии с 5 по 19 января 2024 года. Именно там и проведут ключевые испытания новинки, после чего модель отправиться на ралли-марафон Дакар в 2024 году.

Ранее Фокус рассказал, что Toyota показала необычную версию пикапа Hilux с водородным двигателем.