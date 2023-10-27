Австралийцы представили нестандартный водородный фургон с запасом хода 400 км (фото)

H2X Darling HPV получил стильный дизайн и современные технологии. Фургон предложат в нескольких вариантах кузова длиной от 4670 до 5324 мм.

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Австралийская компания H2X Global представила фургон Darling на водородных топливных элементах. Он разработан совместно с австрийским производителем мотоциклов KTM. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Фургон основан на инновационной платформе с очень легким шасси. Также автомобили на этой архитектуре будет проще обслуживать, чем конкурентов.

H2X Darling HPV будет доступен в нескольких вариантах кузова длиной от 4670 до 5324 мм. Сейчас модель находится на стадии концепт-кара.

Новинка получила традиционный для подобных фургонов дизайн. Спереди расположены компактные фары и закрытая решетка радиатора.

Спереди установлены компактные фары Фото: H2X Global

Сзади установят необычные фонари, состоящие из нескольких элементов. Также на кузове есть несколько вертикальных вырезов.

H2X Darling HPV можно будет использовать для многих задач Фото: H2X Global

Еще одной особенностью H2X Darling HPV станут аэродинамичные колесные диски. Они позволят повысить эффективность авто.

Полезная нагрузка фургона составляет 3500 кг. Помимо этого он может буксировать прицепы весом до 2550 кг.

Запас хода H2X Darling HPV составляет 400 км. Другие технические характеристики новинка пока не раскрываются.

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В H2X Global планируют создать несколько различных коммерческих моделей на водородных топливных элементах. Параллельно с этим будет развиваться и инфраструктура зарядных станций для таких авто.

Ранее Фокус сообщал, что компания MissionH24 показала новую версию своего водородного суперкара LMPH2G.