Эксклюзив по цене BMW 3 Series: презентован новый мотоцикл Brabus (фото)
В Brabus тюнинговали мотоцикл KTM 1290 Super Duke R EVO. Он получил карбоновые обтекатели, новый выхлоп и улучшенную подвеску.
Ателье Brabus снова взялось за доработку мотоциклов. В Германии выполнили тюнинг KTM 1290 Super Duke R EVO. Об этом сообщается на официальном сайте Brabus.
Новый Brabus 1300 R Masterpiece Edition (именно так назвали байк) стал ярче на вид благодаря карбоновым обтекателем и новому сиденью из кожи и замши. Также установлены 17-дюймовые кованные колесные диски Monoblock Z золотистого цвета и фирменная фара с логотипом Brabus.
Двигатель KTM 1290 Super Duke R EVO остался без изменений, но в Brabus установили более громкий и сочный выхлоп с матовым окрасом труб. Этот 1,3-литровый V2 развивает 180 л. с. и позволяет байку разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 270 км/ч.
А вот ходовой уделили внимание – мотоцикл Brabus получил полуактивную подвеску от WP с изменяемой жесткостью и доработанное рулевое управление.
Всего выпустят только 50 Brabus 1300 R Masterpiece Edition – по 25 штук черного и белого цвета. Тюнингованный мотоцикл KTM оказался недешевым – 41 930 евро.
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