Роскошный салон и 600 сил: представлен самый дорогой Range Rover (фото)

Range Rover Brabus 600 получил карбоновый обвес и дорогую внутреннюю отделку. Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 секунд.

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Brabus известен, прежде всего, доработкой Mercedes, но в последнее время активно работает и с моделями других брендов. Недавно в ателье доработали Porsche 911, а теперь выполнили тюнинг Range Rover 2023. Об этом сообщается на сайте Brabus.

Кроссовер получил карбоновый обвес Фото: brabus.com

Новый Brabus 600 (именно так называется внедорожник) выглядит довольно сдержано, по меркам продукции тюнинг-ателье. Он узнается по карбоновому обвесу и 24-дюймовым колесам. Кроме того, авто несколько занижено.

Салон Range Rover 2023 перетянули более дорогой кожей, причем доступны самые экстравагантные ее расцветки вроде фисташковой. Кроме того, в отделке присутствуют дерево и алюминий.

Салон отделан дорогой кожей Фото: brabus.com

За основу взяли Range Rover P530. После доработки мощность его 4,4-литрового бензинового V8 твин-турбо выросла с 530 до 600 л. с., а пиковый крутящий момент увеличился с 750 до 800 Н∙м.

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Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Также доработана пневмоподвеска Range Rover.

Цена Range Rover Brabus составляет 461 971 евро Фото: brabus.com

Тюнинг Range Rover существенно повысил его цену. Купить Brabus 600 можно за 461 971 евро, то есть это самый дорогой Range Rover.

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