В Украине заметили эксклюзивный Bentley с редким тюнингом (фото)

Bentley Continental GT доработан специалистами Mansory. Купе стало выразительнее на вид и способно развить 327 км/ч.

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В Киеве сфотографировали редкое купе Bentley Continental GT 2006 года. Это очень редкая модель Mansory GT 63, выпущенная ограниченной серией. Ее снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

В знаменитом немецком ателье Mansory выполнили тюнинг Bentley Continental GT. В 2006 году компания была еще не столь известной, а ее дизайн был менее экстравагантным и более сдержанным, чем в наши дни.

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От стандартного Bentley Continental GT версия от Mansory отличается измененным передним бампером, обвесом и спойлером на крышке багажника. Кроме того, обращают на себя внимание оригинальные прямоугольные выхлопные трубы. Салон отделан дорогой кожей.

Сзади обращают на себя внимание квадратные выхлопные трубы Фото: Topcars UA

Тюнинг Bentley Continental GT от Mansory включал и доработку двигателя. Мощность 6,0-литрового W12 твин-турбо выросла с 560 до 630 л. с., а максимальный крутящий момент – с 650 до 750 Н∙м. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 327 км/ч.

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