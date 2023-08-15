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В Украине заметили эксклюзивный Bentley с редким тюнингом (фото)

Bentley Continental GT 2006, Bentley Continental GT, Mansory GT63, Bentley Continental
Фото: Topcars UA | Bentley Continental GT тюнингован специалистами Mansory

Bentley Continental GT доработан специалистами Mansory. Купе стало выразительнее на вид и способно развить 327 км/ч.

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В Киеве сфотографировали редкое купе Bentley Continental GT 2006 года. Это очень редкая модель Mansory GT 63, выпущенная ограниченной серией. Ее снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mansory GT63, Bentley Continental GT 2006, Bentley Continental GT, Bentley Continental Fullscreen
Купе получило обвес и задний спойлер
Фото: Topcars UA

В знаменитом немецком ателье Mansory выполнили тюнинг Bentley Continental GT. В 2006 году компания была еще не столь известной, а ее дизайн был менее экстравагантным и более сдержанным, чем в наши дни.

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От стандартного Bentley Continental GT версия от Mansory отличается измененным передним бампером, обвесом и спойлером на крышке багажника. Кроме того, обращают на себя внимание оригинальные прямоугольные выхлопные трубы. Салон отделан дорогой кожей.

Bentley Continental Mansory, Bentley Continental GT 2006, Bentley Continental GT, Mansory GT63, Bentley Continental Fullscreen
Сзади обращают на себя внимание квадратные выхлопные трубы
Фото: Topcars UA

Тюнинг Bentley Continental GT от Mansory включал и доработку двигателя. Мощность 6,0-литрового W12 твин-турбо выросла с 560 до 630 л. с., а максимальный крутящий момент – с 650 до 750 Н∙м. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 327 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине заметили очень редкий Ford Mustang 90-х.

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