В Україні помітили ексклюзивний Bentley з рідкісним тюнінгом (фото)

Bentley Continental GT доопрацьований фахівцями Mansory. Купе стало виразнішим на вигляд і здатне розвинути 327 км/год.

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У Києві сфотографували рідкісне купе Bentley Continental GT 2006 року. Це дуже рідкісна модель Mansory GT 63, випущена обмеженою серією. Її знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

У знаменитому німецькому ательє Mansory виконали тюнінг Bentley Continental GT. У 2006 році компанія була ще не настільки відомою, а її дизайн був менш екстравагантним і більш стриманим, ніж у наші дні.

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Від стандартного Bentley Continental GT версія від Mansory відрізняється зміненим переднім бампером, обвісом і спойлером на кришці багажника. Крім того, звертають на себе увагу оригінальні прямокутні вихлопні труби. Салон оздоблений дорогою шкірою.

Ззаду звертають на себе увагу квадратні вихлопні труби Фото: Topcars UA

Тюнінг Bentley Continental GT від Mansory враховував і доопрацювання двигуна. Потужність 6,0-літрового W12 твін-турбо зросла з 560 до 630 к. с., а максимальний крутильний момент — із 650 до 750 Н∙м. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 327 км/год.

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