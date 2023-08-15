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В Україні помітили ексклюзивний Bentley з рідкісним тюнінгом (фото)

Bentley Continental GT 2006, Bentley Continental GT, Mansory GT63, Bentley Continental
Фото: Topcars UA | Bentley Continental GT тюнінгований фахівцями Mansory

Bentley Continental GT доопрацьований фахівцями Mansory. Купе стало виразнішим на вигляд і здатне розвинути 327 км/год.

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У Києві сфотографували рідкісне купе Bentley Continental GT 2006 року. Це дуже рідкісна модель Mansory GT 63, випущена обмеженою серією. Її знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mansory GT63, Bentley Continental GT 2006, Bentley Continental GT, Bentley Continental GT, Bentley Continental Fullscreen
Купе отримало обвіс і задній спойлер
Фото: Topcars UA

У знаменитому німецькому ательє Mansory виконали тюнінг Bentley Continental GT. У 2006 році компанія була ще не настільки відомою, а її дизайн був менш екстравагантним і більш стриманим, ніж у наші дні.

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Від стандартного Bentley Continental GT версія від Mansory відрізняється зміненим переднім бампером, обвісом і спойлером на кришці багажника. Крім того, звертають на себе увагу оригінальні прямокутні вихлопні труби. Салон оздоблений дорогою шкірою.

Bentley Continental Mansory, Bentley Continental GT 2006, Bentley Continental GT, Mansory GT63, Bentley Continental GT 2006, Bentley Continental GT, Bentley Continental Fullscreen
Ззаду звертають на себе увагу квадратні вихлопні труби
Фото: Topcars UA

Тюнінг Bentley Continental GT від Mansory враховував і доопрацювання двигуна. Потужність 6,0-літрового W12 твін-турбо зросла з 560 до 630 к. с., а максимальний крутильний момент — із 650 до 750 Н∙м. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 327 км/год.

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