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В Украине заметили очень редкий классический Ford Mustang (фото)

Ford Mustang GT 1993, Ford Mustang GT, Ford Mustang 1993, Ford Mustang
Фото: Ford | Ford Mustang GT — заряженная версия модели

Ford Mustang GT оснащен 5,0-литровым V8 мощностью 228 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд. Купе получило аэродинамический обвес и спойлер.

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В Одессе сфотографировали Ford Mustang 1993 года. Модель является очень большой редкостью на украинских дорогах. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Ford Mustang 1993, Ford Mustang GT, Ford Mustang Fullscreen
Ford Mustang 1993 года — финальная модель третьего поколения
Фото: topgir.com.ua

Ford Mustang третьего поколения выпускали с 1979 по 1993 годы и его несколько раз серьезно обновляли и меняли его внешность. Спорткар также называют Fox Mustang, ведь в его основе лежит платформа Ford Fox.

Ford Mustang GT, Ford Mustang GT 1993, Ford Mustang 1993, Ford Mustang Fullscreen
Купе получило овбес и спойлер
Фото: topgir.com.ua

Всего выпущено свыше 2,5 миллионов Ford Mustang третьей генерации, но у нас они практически не встречаются, ведь в основном они продавались в Америке и не поставлялись в Европу.

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Конкретно этот автомобиль – финальная версия модели. Это заряженный Ford Mustang GT с 5,0-литровым 228-сильным V8 под капотом. Это самый большой двигатель, устанавливавшийся на Mustang третьего поколения.

Ford Mustang, Ford Mustang GT, Ford Mustang 1993 Fullscreen
Спорткар оснащен 5,0-литровым V8
Фото: topgir.com.ua

Заднеприводное купе разгоняется до 100 км/ч примерно за 7 с и способно развить скорость свыше 200 км/ч. От стандартной модели Ford Mustang GT также можно отличить по обвесу и заднему спойлеру.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве видели главного конкурента Ford Mustang GT — Chevrolet Camaro Z28 1994 года.

Также мы писали, что в столице есть более редкий Ford Mustang 1969 года.