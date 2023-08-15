Розкішний салон і 600 сил: представлено найдорожчий Range Rover (фото)

Range Rover Brabus 600 отримав карбоновий обвіс і дороге внутрішнє оздоблення. Позашляховик здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 секунд.

Related video

Brabus відомий насамперед доопрацюванням Mercedes, але останнім часом активно працює і з моделями інших брендів. Нещодавно в ательє допрацювали Porsche 911, а тепер виконали тюнінг Range Rover 2023. Про це повідомляється на сайті Brabus.

Кросовер отримав карбоновий обвіс Фото: brabus.com

Новий Brabus 600 (саме так називається позашляховик) має доволі стриманий вигляд, за мірками продукції тюнінг-ательє. Його впізнають за карбоновим обвісом і 24-дюймовими колесами. Крім того, авто дещо занижене.

Салон Range Rover 2023 перетягнули дорожчою шкірою, причому доступні найекстравагантніші її забарвлення на кшталт фісташкового. Крім того, в оздобленні присутні дерево і алюміній.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: brabus.com

За основу взяли Range Rover P530. Після доопрацювання потужність його 4,4-літрового бензинового V8 твін-турбо зросла з 530 до 600 к. с., а піковий крутильний момент збільшився з 750 до 800 Н∙м.

Важливо

В Україні помітили ексклюзивний Bentley з рідкісним тюнінгом (фото)

Позашляховик розганяється до 100 км/год за 4,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Також доопрацьовано пневмопідвіску Range Rover.

Ціна Range Rover Brabus становить 461 971 євро Фото: brabus.com

Тюнінг Range Rover істотно підвищив його ціну. Купити Brabus 600 можна за 461 971 євро, тобто це найдорожчий Range Rover.

Раніше Фокус розповідав про найрозкішніший седан Mercedes Brabus.

Також ми писали про екстравагантний тюнінг Bugatti Chiron.