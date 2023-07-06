Не только Mercedes: Brabus доработали суперкар Porsche 911 (фото)
Brabus оснастили Porsche 911 Turbo S 900-сильным двигателем. Улучшенный суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды и развивать скорость 340 км/ч.
Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило пакет доработок для суперкара Porsche 911 Turbo S (992). Автомобиль получил новый кузовной обвес и форсировку двигателя. Подробности об авто рассказали на сайте ателье.
Brabus прославились благодаря доработкам автомобилей Mercedes, но ателье иногда занимается улучшением и других авто. В этот раз тюнеры взялись за Porsche 911 Turbo S.
Porsche 911 Turbo S BRABUS 900 ROCKET R будет выпущен ограниченным тиражом в 25 экземпляров. Все автомобили будут окрашены в специальные цвета Brabus.
Узнать BRABUS 900 ROCKET R можно по расширенным колесным аркам и аэродинамическим элементам из карбона. Также на авто установлены новые колесные диски Brabus Monoblock P Platinum Edition диаметром 21 и 22 дюйма.
Сзади появился новый большой спойлер и массивный диффузор. Также тюнеры улучшили выхлопную систему, чтобы автомобиль звучал еще агрессивнее.
Porsche 911 Turbo S BRABUS 900 ROCKET R оснащен 3,8-литровым оппозитным двигателем мощностью 900 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.Важно
Интерьер суперкара также был существенно изменен. В отделке теперь используются более дорогие материалы.
Стоимость пакета доработок не раскрывается. Все экземпляры будут изготовлены с учетом пожеланий каждого клиента.
Ранее Фокус писал, что тюнинг-ателье Brabus доработало электромобиль Mercedes-Benz EQS.