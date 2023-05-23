Броский дизайн и свыше 900 сил: представлен самый мощный Mercedes Brabus в истории (фото)

Мощность силовой установки Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance увеличили до 930 л. с. Спортивный гибрид разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с и развивает 316 км/ч.

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Гибридный спорткар Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance стал еще быстрее. Лифтбэк доработали специалисты Brabus и это самая мощная модель в истории знаменитого ателье. Об этом сообщается на его сайте.

Гибрид способен развить 316 км/ч Фото: brabus.com

Тюнинг Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance не затронул его электромоторы, а основное внимание уделили бензиновому 4,0-литровому V8 твин-турбо. Его мощность увеличили с 639 до 726 л. с.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

Суммарная отдача гибридной установки выросла с 843 до 930 л. с. (по этой причине проект назвали Brabus 930), а пиковый крутящий момент подняли до внушительных 1550 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось до 2,8 с, а вот максимальная скорость по-прежнему ограничена на 316 км/ч, чтобы поберечь шины авто. Вместе с тем Mercedes может проехать 10 км в полностью электрическом режиме и расходует в среднем 11,8 л/100 км.

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Новый Brabus 930 также получил титановый выхлоп с более сочным и громким звуком. Ему занизили подвеску и установили улучшенные тормоза.

Мощность силовой установки подняли до 930 л. с. Фото: brabus.com

Тюнинг Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance от Brabus также включает карбоновые обвес и антикрыло. Из углеволокна выполнены и колесные диски – 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади. Салон перетянули более дорогой кожей и алькантарой, а также добавили больше карбоновых вставок.

Ранее Фокус сообщал, что Brabus также впервые тюнинговал электромобиль Mercedes-Benz.

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