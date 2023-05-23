Яскравий дизайн і понад 900 сил: представлений найпотужніший Mercedes Brabus в історії (фото)

Потужність силової установки Mercedes-AMG GT 63 E-Performance збільшили до 930 к. с. Спортивний гібрид розганяється до 100 км/год за 2,8 секунди і розвиває 316 км/год.

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Гібридний спорткар Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance став ще швидшим. Ліфтбек доопрацювали фахівці Brabus і це найпотужніша модель в історії знаменитого ательє. Про це повідомляється на його сайті.

Гібрид здатний розвинути 316 км/год Фото: brabus.com

Тюнінг Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance не торкнувся його електромоторів, а основну увагу приділили бензиновому 4,0-літровому V8 твін-турбо. Його потужність збільшили із 639 до 726 к. с.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: brabus.com

Сумарна віддача гібридної установки зросла із 843 до 930 л. с. (З цієї причини проект назвали Brabus 930), а піковий момент, що крутить, підняли до значних 1550 Нм. Час розгону до 100 км/год скоротився до 2,8 с, а ось максимальна швидкість, як і раніше, обмежена на 316 км/год, щоб зберегти шини авто. Водночас Mercedes може проїхати 10 км у повністю електричному режимі та витрачає в середньому 11,8 л/100 км.

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Новий Brabus 930 також отримав титановий вихлоп із соковитішим і гучнішим звуком. Йому занизили підвіску та встановили покращені гальма.

Потужність силової установки підняли до 930 к. с. Фото: brabus.com

Тюнінг Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance від Brabus також включає карбонові обваження та антикрило. З вуглеволокна виконані і колісні диски – 20-дюймові спереду та 21-дюймові ззаду. Салон перетягнули дорожчою шкірою та алькантарою, а також додали більше карбонових вставок.

Раніше Фокус повідомляв, що Brabus також вперше тюнінгував електромобіль Mercedes-Benz.

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