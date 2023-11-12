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Авто

Гостиная на колесах: презентован первый минивэн Volvo (видео)

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Фото: Volvo | Volvo EM90 стал первым минивэном в истории марки

Электромобиль Volvo EM90 — большой 5,2-метровый минивэн с тремя рядами сидений. Он оснащен 272-сильным мотором и способен проехать 738 км без подзарядки.

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В Шанхае презентовали новый Volvo EM90. Первый минивэн в истории шведской марки поступит в продажу с начала 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volvo.

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У электрокара высокий капот и тоненькие Т-образные фары
Фото: Volvo

Дизайн Volvo EM90

Минивэн Volvo EM90 создан на базе Zeekr 009, который недавно появился в Украине. Производство модели наладят в Китае и именно в этой стране стартуют ее продажи. Позже наладят экспорт электрокаров. На данный момент это самый крупный легковой Volvo.

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Запас хода минивэна достигает 738 км
Фото: Volvo

Размеры Volvo EM90 2024:

  • длина – 5206 мм;
  • ширина – 2024 мм;
  • высота – 1859 мм;
  • колесная база – 3205 мм.

Электрокар отличается сдержанным рубленым дизайном с коротким высоким капотом. У него стреловидные диодные фары и "оригинальные" плавники на боковинах.

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На центральной панели установлен огромный тачскрин
Фото: Volvo

Интерьер и комплектация Volvo EM90 2024

Минивэн Volvo EM90 позиционируют, как гостиную на колесах, в которой водитель и пассажиры будут чувствовать себя как дома. Упор сделали на комфорт и безопасность. В отделке салона сочетаются кожа, дерево и алюминий, а переключатель режимов езды инкрустирован хрусталем. Установлены виртуальный щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин.

Новый Volvo EM90 представили в шестиместном исполнении. Кресла первого и второго рядов получили электропривод, вентиляцию и массаж. Также для задних пассажиров предусмотрены раскладные столики и 15,6-дюймовый монитор в потолке.

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Передние и задние кресла получили электропривод и вентиляцию
Фото: Volvo

Кроме того, комплектация Volvo EM90 2024 включает трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, 19-дюймовые диски, пневмоподвеску, акустику Bowlers&Wilkins с 21 динамиком и набор систем безопасности.

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Минивэн Volvo EM90, характеристики

Электромобиль Volvo дебютировал в 272-сильном заднеприводном исполнении, хотя позже должен появиться и полноприводный вариант на 544 л. с. Авто весом 2763 кг разгоняется до 100 км/ч за 8,3 с.

Аккумуляторная батарея на 116 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 738 км. Зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 30 минут. Также поддерживается двунаправленная зарядка.

Ранее Фокус рассказывал про новый флагманский электромобиль от Volvo.

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