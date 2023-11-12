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Вітальня на колесах: презентовано перший мінівен Volvo (відео)

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Фото: Volvo | Volvo EM90 став першим мінівеном в історії марки

Електромобіль Volvo EM90 — великий 5,2-метровий мінівен із трьома рядами сидінь. Він оснащений 272-сильним мотором і здатний проїхати 738 км без підзарядки.

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У Шанхаї презентували новий Volvo EM90. Перший мінівен в історії шведської марки надійде в продаж з початку 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volvo.

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У електрокара високий капот і тоненькі Т-подібні фари
Фото: Volvo

Дизайн Volvo EM90

Мінівен Volvo EM90 створено на базі Zeekr 009, який нещодавно з'явився в Україні. Виробництво моделі налагодять у Китаї і саме в цій країні стартують її продажі. Пізніше налагодять експорт електрокарів. Наразі це найбільший легковий Volvo.

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Запас ходу мінівена сягає 738 км
Фото: Volvo

Розміри Volvo EM90 2024:

  • довжина — 5206 мм;
  • ширина — 2024 мм;
  • висота — 1859 мм;
  • колісна база — 3205 мм.

Електрокар вирізняється стриманим рубаним дизайном з коротким високим капотом. У нього стрілоподібні діодні фари і "оригінальні" плавники на боковинах.

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На центральній панелі встановлено величезний тачскрін
Фото: Volvo

Інтер'єр і комплектація Volvo EM90 2024

Мінівен Volvo EM90 позиціонують, як вітальню на колесах, у якій водій і пасажири почуватимуться як удома. Наголос зробили на комфорт і безпеку. В оздобленні салону поєднуються шкіра, дерево та алюміній, а перемикач режимів їзди інкрустований кришталем. Встановлено віртуальний щиток приладів і великий 15,4-дюймовий тачскрін.

Новий Volvo EM90 представили в шестимісному виконанні. Крісла першого і другого рядів отримали електропривод, вентиляцію і масаж. Також для задніх пасажирів передбачені розкладні столики і 15,6-дюймовий монітор у стелі.

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Передні та задні крісла отримали електропривод і вентиляцію
Фото: Volvo

Крім того, комплектація Volvo EM90 2024 охоплює тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, 19-дюймові диски, пневмопідвіску, акустику Bowlers&Wilkins з 21 динаміком і набір систем безпеки.

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Мінівен Volvo EM90, характеристики

Електромобіль Volvo дебютував у 272-сильному задньопривідному виконанні, хоча пізніше має з'явитися і повнопривідний варіант на 544 к. с. Авто вагою 2763 кг розганяється до 100 км/год за 8,3 с.

Акумуляторна батарея на 116 кВт∙год забезпечує запас ходу в 738 км. Зарядити її у швидкому режимі на 80% можна за 30 хвилин. Також підтримується двонаправлена зарядка.

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