Розсекречено нового конкурента Tesla Model 3 від Geely і Volvo (фото)

Електромобіль Zeekr 007 — обтічний седан з автопілотом і 800-вольтною силовою установкою. Базова версія моделі здатна розігнатися до 100 км/год за 6,5 с.

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Опубліковано перші фото Zeekr 007. Електричний седан D-класу презентують через тиждень на автосалоні в Гуанчжоу. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Zeekr 007 кине виклик Tesla Model 3. Його розробкою спільно займаються фахівці Geely і Volvo. Нагадаємо, бренд Zeekr створений концерном Geely для випуску преміальних електромобілів.

Електромобіль стане конкурентом Tesla Model 3 Фото: Geely

Електромобіль Zeekr 007 розробив стиліст Штефан Сілафф, який раніше створив Audi A1 і A7. Зовні седан суттєво відрізняється від інших моделей марки. У нього елегантний обтічний стиль з похилим дахом і тоненькими світлодіодними фарами.

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В основі автомобіля лежить електрична платформа SEA1, яку використовують інші моделі Zeekr, а також Polestar 4 і 5.

Седан здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с Фото: Geely

Розміри Zeekr 007:

довжина — 4865 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1450 мм;

колісна база — 2928 мм.

Базова задньопривідна версія Zeekr 007 отримає 204-сильний мотор і зможе розганятися до 100 км/год за 6,5 с. Запас ходу і ємність батареї поки тримають у секреті, але повідомляється, що китайський електромобіль отримає 800-вольтне електрообладнання. Також відомо, що йому готують автопілот і потужніший варіант із повним приводом.

До речі, електромобілі Zeekr вже з'явилися в Україні, причому в нашу країну привезли відразу кілька моделей марки.

Також Фокус повідомляв, що Zeekr представив 1300-сильний електрокар.