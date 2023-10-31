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На український ринок вийде новий сімейний кросовер на агрегатах Volvo (фото)

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Фото: Geely | Geely Monjaro — флагманський кросовер марки

Geely Monjaro — п'ятимісний повнопривідний кросовер, побудований на платформі Volvo XC40. У нього багате оснащення і 228-сильний турбомотор.

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Лінійку Geely в Україні поповнить модель Monjaro. Це флагманський кросовер китайської марки, створений спільно з Volvo. Подробиці авто розкрили на сайті українського представництва бренду.

Новий Geely Monjaro — середньорозмірний 4,77-метровий кросовер зі стриманим дизайном. У нього широка хромована решітка радіатора, довгасті фари та рельєфні боковини. В основі авто лежить платформа СМА від Volvo XC40.

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Автомобіль побудований на платформі Volvo XC40
Фото: Geely

У салоні Geely Monjaro 2023 на передній панелі встановлено три дисплеї, один з яких призначений для переднього пасажира. Є і проєкція на лобове скло. В оздобленні використані шкіра та алькантара. Об'єм багажника становить 562 л.

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Кросовер Geely Monjaro в Україні запропоновано з 2,0-літровим турбомотором Volvo потужністю 238 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,7 с і розвинути 215 км/год, а середня витрата пального становить 8,5 л/100 км. Авто оснащене 8-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом.

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На передній панелі встановлено три дисплеї
Фото: Geely

Комплектація Geely Monjaro доволі багата. Початковий варіант за 1 591 000 гривень отримав трьохзонний клімат-контроль, камери кругового огляду, панорамний дах, електропривод і вентиляцію передніх сидінь, акустику Bose і набір систем безпеки.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився недорогий молодіжний кросовер Geely з двигуном Volvo.

Також ми писали, що в нашу країну привезуть доступний британський спортивний електрокар.