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На украинский рынок выйдет новый семейный кроссовер на агрегатах Volvo (фото)

Geely Monjaro, новый Geely Monjaro, кроссовер Geely, Geely Monjaro 2023
Фото: Geely | Geely Monjaro является флагманским кроссовером марки

Geely Monjaro — пятиместный полноприводный кроссовер, построенный на платформе Volvo XC40. У него богатое оснащение и 228-сильный турбомотор.

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Линейку Geely в Украине пополнит модель Monjaro. Это флагманский кроссовер китайской марки, созданный совместно с Volvo. Подробности авто раскрыли на сайте украинского представительства бренда.

Новый Geely Monjaro – среднеразмерный 4,77-метровый кроссовер со сдержанным дизайном. У него широкая хромированная решетка радиатора, продолговатые фары и рельефные боковины. В основе авто лежит платформа СМА от Volvo XC40.

Geely Monjaro 2023, новый Geely Monjaro, кроссовер Geely, Geely Monjaro Fullscreen
Автомобиль построен на платформе Volvo XC40
Фото: Geely

В салоне Geely Monjaro 2023 на передней панели установлены три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира. Есть и проекция на лобовое стекло. В отделке использованы кожа и алькантара. Объем багажника составляет 562 л.

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Кроссовер Geely Monjaro в Украине предложен с 2,0-литровым турбомотором Volvo мощностью 238 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,7 с и развить 215 км/ч, а средний расход топлива составляет 8,5 л/100 км. Авто оснащено 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом.

салон Geely Monjaro, новый Geely Monjaro, кроссовер Geely, Geely Monjaro 2023 Fullscreen
На передней панели установлены три дисплея
Фото: Geely

Комплектация Geely Monjaro довольно богатая. Начальный вариант за 1 591 000 гривен получил трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, панорамную крышу, электропривод и вентиляцию передних сидений, акустику Bose и набор систем безопасности.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился недорогой молодежный кроссовер Geely с двигателем Volvo.

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