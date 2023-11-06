Новий 1300-сильний конкурент Tesla від Geely та Volvo надійшов у виробництво (фото)

Першим покупцем Zeekr 001 FR став відданий шанувальник бренду. Спортивний електромобіль здатний розганятися до сотні за 2,02 секунди.

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Перший електричний спорткар Zeekr 001 FR доставили його власникові. Доводкою авто займався чемпіон "Формули-1" Кімі Ряйкконен. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Перший екземпляр Zeekr 001 FR отримав бізнесмен Цзян Дашуай. Він володіє ще трьома моделями бренду. Під час отримання авто він зустрівся з фінським перегонником.

Під час передачі першого Zeekr 001 FR клієнту був присутній і Кімі Ряйкконен Фото: Weibo

Цзян Дашуай поділився, що вирішив купити заряджений електромобіль одразу після тест-драйву, який було проведено 1 листопада. Його вразила величезна потужність спорткара та його керованість.

Відомо, що модель випускатимуть малими партіями по 99 екземплярів на місяць. Постачанн спорткара іншим клієнтам почнуться вже в грудні цього року.

Zeekr 001 FR отримав спортивний кузовний обвіс Фото: Zeekr

Габарити Zeekr 001 FR:

довжина — 5018 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1545 мм;

колісна база — 2999 мм.

В інтер'єрі встановлено 15,4-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів. Спортивна версія вирізняється унікальним внутрішнім оздобленням з червоними акцентами.

Zeekr 001 FR отримав унікальне оформлення інтер'єру Фото: CarNewsChina

Zeekr 001 FR оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1247 к.с. Також передбачено "режим Ряйкконена", який тимчасово збільшує віддачу силової установки до 1300 к.с.

Кожне колесо спорткара може управлятися самостійно. Завдяки цьому електромобіль здатний розвертатися на місці на 360 градусів, як танк.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,02 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 280 км/год. Запас ходу становить 550 км на одному заряді.

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Zeekr 001 FR уже надійшов у виробництво в Китаї. Початкова вартість новинки становить 769 000 юанів (105 800 доларів).

Раніше Фокус писав, що китайсько-шведський бренд Zeekr представив електричний мінівен CM1e.