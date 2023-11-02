Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Volvo та Geely представили незвичайний електромобіль без керма і педалей (фото)

Zeekr, Zeekr CM1e, Авто, Автомобілі, Безпілотні авто, Автономний транспорт, Електромобіль, Мінівен, Фото
Фото: Zeekr | Zeekr CM1e можуть запустити у виробництво вже в найближчі роки

Zeekr CM1e керується за допомогою штучного інтелекту без втручання водія. Електрокар здатний перевозити до п'яти пасажирів і має інтер'єр, що трансформується.

Related video

Китайсько-шведський бренд Zeekr представив електричний мінівен CM1e. Ця модель є безпілотним таксі, яке увійде в автопарк компанії Waymo. Про це розповіли на сайті Car and Driver.

Бренд Zeekr був створений компаніями Geely і Volvo. Він випускає преміальні електромобілі з передовими технологіями та багатим оснащенням.

Zeekr CM1e отримав мінімалістичний дизайн з прямокутними передніми фарами та компактним повітрозабірником на бампері. На кузові можна знайти безліч датчиків і камер, які необхідні для автономного управління.

Zeekr CM1e Fullscreen
Спереду встановлені компактні фари
Фото: Zeekr

Мінівен отримав зсувні бічні двері для більш зручної посадки всередину. Ззаду встановлено вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок.

Zeekr CM1e Fullscreen
Zeekr CM1e отримав зсувні бічні двері
Фото: Zeekr

В інтер'єрі розмістили п'ять сидінь, виконаних з екологічних матеріалів. У кожній із двох капсул на приладовій панелі розташована подушка безпеки, а між ними розташований інформаційно-розважальний дисплей.

Також всередині немає керма і педалей. Автомобіль їздить дорогами самостійно за допомогою штучного інтелекту.

Zeekr CM1e Fullscreen
Інтер'єр розрахований на п'ять посадкових місць
Фото: Zeekr

Zeekr CM1e оснащений електромотором, встановленим у задній осі. Його потужність невідома.

Електричний мінівен здатний розганятися 0 до 100 км/год приблизно за 8 секунд. Максимальна швидкість становить 140 км/год.

Важливо
Honda показала незвичайний безпілотний електромобіль зі змінними батареями (фото)
Honda показала незвичайний безпілотний електромобіль зі змінними батареями (фото)

Серійну версію Zeekr CM1e планують представити вже до кінця 2023 року. Пізніше модель запустять у серійне виробництво.

Раніше Фокус писав, що Tatra проводить тести свого першого безпілотного авто.