Рассекречен новый конкурент Tesla Model 3 от Geely и Volvo (фото)

Электромобиль Zeekr 007 — обтекаемый седан с автопилотом и 800-вольтной силовой установкой. Базовая версия модели способна разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с.

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Опубликованы первые фото Zeekr 007. Электрический седан D-класса презентуют через неделю на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Zeekr 007 бросит вызов Tesla Model 3. Его разработкой совместно занимаются специалисты Geely и Volvo. Напомним, бренд Zeekr создан концерном Geely для выпуска премиальных электромобилей.

Электромобиль станет конкурентом Tesla Model 3 Фото: Geely

Электромобиль Zeekr 007 разработал стилист Штефан Силафф, раньше создавший Audi A1 и A7. Внешне седан существенно отличается от других моделей марки. У него элегантный обтекаемый стиль с покатой крышей и тоненькими светодиодными фарами.

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В основе автомобиля лежит электрическая платформа SEA1, которую используют другие модели Zeekr, а также Polestar 4 и 5.

Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с Фото: Geely

Размеры Zeekr 007:

длина – 4865 мм;

ширина – 1900 мм;

высота – 1450 мм;

колесная база – 2928 мм.

Базовая заднеприводная версия Zeekr 007 получит 204-сильный мотор и сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 с. Запас хода и емкость батареи пока держат в секрете, но сообщается, что китайский электромобиль получит 800-вольтное электрооборудование. Также известно, что ему готовят автопилот и более мощный вариант с полным приводом.

К слову, электромобили Zeekr уже появились в Украине, причем в нашу страну привезли сразу несколько моделей марки.

Также Фокус сообщал, что Zeekr представил 1300-сильный электрокар.