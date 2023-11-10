Новий флагман: презентовано надпотужний електромобіль від Volvo (фото)

Polestar 5 — електричне чотиридверне купе із запасом ходу близько 600 км. 885-сильний електрокар кине виклик Porsche Taycan і Tesla Model S.

Related video

У Лос-Анджелесі офіційно представили новий Polestar 5. Флагманська модель від електричного підрозділу Volvo надійде у виробництво приблизно через рік, а її продажі стартують на початку 2025 року. Про це повідомляє видання Auto Express.

Електромобіль Polestar 5 — великий седан-купе довжиною близько 5 метрів. Його основними конкурентами стануть Porsche Taycan і Tesla Model S.

Седан-купе вирізняється стрімким профілем Фото: Auto Express

Новий Polestar 5 2025 на вигляд мало чим відрізняється від передсерійного концепт-кара, представленого ще у 2020 році. Дизайн виконаний у типовому стилі шведської марки.

Важливо

В Україні з'явився сімейний електрокар від Geely і Volvo із запасом ходу понад 800 км (фото)

У Polestar 5 витягнутий силует з аркоподібним дахом і тоненькі світлодіодні фари. Цікава деталь: заднє скло відсутнє — його замінює камера.

Салон Polestar 5 не показують, але відомо, що електрокар отримає великий тачскрін, а в оздобленні будуть використані екологічно чисті матеріали.

Топова версія отримає 885-сильну установку Фото: Auto Express

Поки що відомі лише окремі характеристики Polestar 5 у топовій модифікації. Електромобіль отримає два мотори із сумарною віддачею 885 к. с. і 900 Нм. Запас ходу сягне приблизно 600 км, а 800-вольтне електрообладнання дасть змогу надшвидке заряджання на 25% за 5 хвилин.

Раніше Фокус розповідав про нового конкурента Tesla Model 3 від Geely і Volvo.

Також ми писали, що Volvo готує електровен з великим запасом ходу.