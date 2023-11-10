Новый флагман: презентован сверхмощный электромобиль от Volvo (фото)

Polestar 5 — электрическое четырехдверное купе с запасом хода около 600 км. 885-сильный электрокар бросит вызов Porsche Taycan и Tesla Model S.

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В Лос-Анджелесе официально представили новый Polestar 5. Флагманская модель от электрического подразделения Volvo поступит в производство примерно через год, а ее продажи стартуют в начале 2025 года. Об этом сообщает издание Auto Express.

Электромобиль Polestar 5 — большой седан-купе длиной около 5 метров. Его основными конкурентами станут Porsche Taycan и Tesla Model S.

Седан-купе отличается стремительным профилем Фото: Auto Express

Новый Polestar 5 2025 с виду мало чем отличается от предсерийного концепт-кара, представленного еще в 2020 году. Дизайн выполнен в типичном стиле шведской марки.

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У Polestar 5 вытянутый силуэт с аркообразной крышей и тоненькие светодиодные фары. Интересная деталь: заднее стекло отсутствует – его заменяет камера.

Салон Polestar 5 не показывают, но известно, что электрокар получит большой тачскрин, а в отделке будут использованы экологически чистые материалы.

Топовая версия получит 885-сильную установку Фото: Auto Express

Пока известны лишь отдельные характеристики Polestar 5 в топовой модификации. Электромобиль получит два мотора с суммарной отдачей 885 л. с. и 900 Нм. Запас хода достигнет примерно 600 км, а 800-вольтное электрооборудование позволит сверхбыструю зарядку на 25% за 5 минут.

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