Гибрид или электро: раскрыты новые подробности и цена Peugeot 3008 2024 (фото)

Кроссовер Peugeot 3008 представили в электрическом исполнении, но он будет доступен и в гибридной версии. Комплектация модели расширена.

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Новый Peugeot 3008 третьего поколения вскоре выйдет на европейский рынок. Кроссовер предложат в гибридной и электрической версиях. Об этом сообщает сайт L’argus.

Как известно, модель дебютировала в электрическом исполнении Peugeot e-3008. На выбор предложат три версии электрокара – на 210, 230 и 320 л. с. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 6,4 с, а 230-сильный кроссовер является наиболее "дальнобойным" — может проехать до 700 км без подзарядки.

Комплектация кроссовера расширена Фото: Stellantis

Гибридный кроссовер Peugeot 3008 2024 оснащен 1,2-литровым бензиновым турбомотором с 48-вольтной "мягкой" установкой общей мощностью 136 л. с. Он ощутимо дешевле – от 38 660 против 48 160 евро за 210-сильный электрокар.

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Начальная комплектация Allure довольно богатая – 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, парктроник и набор систем активной безопасности.

Электрокар Peugeot e-3008 способен проехать до 700 км без подзарядки Фото: Stellantis

Кроссовер Peugeot 3008 в исполнении GT стоит от 43 660 евро за гибридный вариант. Он получил 20-дюймовые диски, матричные фары, отделку алькантарой, электропривод двери багажника, вентиляцию и массаж передних кресел, подогрев руля и всех сидений.

Напомним, что новый Peugeot 3008 2024 кардинально изменился и стал купе-кроссовером со стремительным дизайном. В его салоне появился огромный изогнутый дисплей.

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