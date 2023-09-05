На європейський ринок виходить стильний електромобіль BYD із запасом ходу 570 км (фото)

У Європі з'являться два нових електромобілі — седан BYD Seal і кросовер Seal U. Ці моделі вирізняються стильним дизайном та інноваційними технологіями.

Related video

Електромобіль BYD Seal надійде в продаж у європейських країнах. Модель має стильний дизайн і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті Carscoops.

BYD Seal вирізняється стильним дизайном із незвичайними передніми фарами та денними ходовими вогнями. На бампері є невеликий повітрозабірник.

Спереду встановлені незвичайні фари Фото: BYD Auto

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі. Вони об'єднані в один блок світлодіодною смугою.

Ззаду розташовані вузькі ліхтарі Фото: BYD Auto

Габарити BYD Seal:

довжина — 4800 мм;

ширина — 1875 мм;

висота — 1460 мм;

колісна база — 2920 мм.

В інтер'єрі розміщені 8,8-дюймова цифрова панель приладів і 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Селектор КПП виконаний із кришталю.

В інтер'єрі розміщено два великі дисплеї Фото: BYD Auto

У Європі BYD Seal запропонують у кількох версіях. Базова модифікація Design з одним електромотором потужністю 308 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,9 секунди, а запас ходу становить до 570 км на одному заряді.

Топовий BYD Seal Excellent-AWD оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 523 к.с. З цією силовою установкою електромобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди. Максимальний запас ходу становить 520 км.

Усі версії електромобіля підтримують швидку зарядку потужністю до 150 кВт. Зарядити акумулятор з 30% до 80% можна всього за 26 хвилин.

Важливо

Китайці представили недорогий електрокросовер із запасом ходу 730 км (фото)

До BYD Seal у Європі приєднається й електрокросовер Seal U. Він має бюджетний цінник і оснащений 218-сильним електромотором. Він розганяється від 0 до 100 км/год за 9,3 секунди та здатний розвивати швидкість до 175 км/год.

BYD Seal U також стане доступний у Європі Фото: BYD Auto

Старт продажів BYD Seal і Seal U заплановано на кінець 2023 року. Ціни на моделі стануть відомі пізніше.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті розсекретили патентні зображення нового електричного седана YangWang від BYD.