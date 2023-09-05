На европейский рынок выходит стильный электромобиль BYD с запасом хода 570 км (фото)

В Европе появятся два новых электромобиля — седан BYD Seal и кроссовер Seal U. Эти модели отличается стильным дизайном и инновационными технологиями.

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Электромобиль BYD Seal поступит в продажу в европейских странах. Модель обладает стильным дизайном и большим запасом хода. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

BYD Seal отличается стильным дизайном с необычными передними фарами и дневными ходовыми огнями. На бампере есть небольшой воздухозаборник.

Спереди установлены необычные фары Фото: BYD Auto

Сзади установлены узкие фонари. Они объединены в один блок светодиодной полосой.

Сзади расположены узкие фонари Фото: BYD Auto

Габариты BYD Seal:

длина — 4800 мм;

ширина — 1875 мм;

высота — 1460 мм;

колесная база — 2920 мм.

В интерьере размещены 8,8-дюймовая цифровая панель приборов и 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Селектор КПП выполнен из хрусталя.

В интерьере размещены два больших дисплея Фото: BYD Auto

В Европе BYD Seal предложат в нескольких версиях. Базовая модификация Design с одним электромотором мощностью 308 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а запас хода составляет до 570 км на одном заряде.

Топовый BYD Seal Excellent-AWD оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 523 л.с. С этой силовой установкой электромобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальный запас хода составляет 520 км.

Все версии электромобиля поддерживают быструю зарядку мощностью до 150 кВт. Зарядить аккумулятор с 30% до 80% можно всего за 26 минут.

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К BYD Seal в Европе присоединится и электрокроссовер Seal U. Он обладает бюджетным ценником и оснащен 218-сильным электромотором. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды и способен развивать скорость до 175 км/ч.

BYD Seal U также станет доступен в Европе Фото: BYD Auto

Старт продаж BYD Seal и Seal U запланирован на конец 2023 года. Цены на модели станут известны позже.

Ранее Фокус сообщал, что в интернете рассекретили патентные изображения нового электрического седана YangWang от BYD.