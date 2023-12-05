Британці назвали найненадійніші сімейні кросовери з пробігом (фото)

До рейтингу увійшли 10 сімейних кросоверів з пробігом, які мають найбільше проблем з надійністю. Також експерти виділили найпоширеніші поломки цих моделей.

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Британські експерти назвали найбільш ненадійні сімейні кросовери з пробігом. Для цього вони вивчили дані про поломки автомобілів за останні 24 місяці. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Сімейні кросовери є дуже універсальними автомобілями, які здатні впоратися майже з будь-яким завданням. Попри це, далеко не всі такі моделі є надійними.

До рейтингу увійшли 10 сімейних кросоверів віком до 12 років. Експерти поділилися, з якими поломками найчастіше стикаються власники цих моделей.

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Топ 10 найненадійніших сімейних кросоверів з пробігом:

10. Kia Sportage (дизель)

Дизельний Kia Sportage не такий надійний, як бензинова версія кросовера Фото: Kia

Рейтинг надійності: 90,6%

Роки випуску: 2016 — 2021

Поширені поломки: гальма, двигун, кондиціонер, коробка передач, інформаційно-розважальна система, коробка передач

Дизельний Kia Sportage поступається в надійності своїй бензиновій версії. Близько 30% власників кросовера стикалися з поломками за останні 24 місяці експлуатації.

9. BMW X1 (дизель)

Дизельний BMW X1 поступається в надійності бензиновій версії моделі Фото: BMW

Рейтинг надійності: 89,2%

Роки випуску: 2015 — 2022

Поширені поломки: акумулятор, електроніка, двигун, коробка передач, внутрішнє оздоблення, двигун, коробка передач

Дизельна версія BMW X1 має набагато більше проблем із надійністю, ніж бензиновий кросовер. Приблизно 26% автомобілів вийшли з ладу за останні два роки.

8. Audi Q3

У Audi Q3 є проблеми з інформаційно-розважальною системою Фото: Audi

Рейтинг надійності: 86,8%

Роки випуску: 2018 — наш час

Поширені поломки: інформаційно-розважальна система, кузов, гальма, електроніка, паливна система, вихлопна система

Audi Q3 виявився далеко не найнадійнішою моделлю бренду. Близько 44% власників кросовера стикалися з поломками за останні 24 місяці експлуатації.

7. Peugeot 3008

У Peugeot 3008 часто трапляються поломки Фото: Peugeot

Рейтинг надійності: 86,1%

Роки випуску: 2017 — наш час

Поширені поломки: електроніка, двигун, вихлопна система, коробка передач, підвіска, гальма, кузов, паливна система

Головною проблемою Peugeot 3008 виявився занадто тривалий ремонт. При цьому у моделі часто трапляються поломки.

6. Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace страждає від проблем із високою вартістю обслуговування Фото: Jaguar

Рейтинг надійності: 83,8%

Роки випуску: 2017 — наш час

Поширені поломки: інформаційно-розважальна система, кузов, електроніка, коробка передач, акумулятор, внутрішнє оздоблення, кузов, електроніка

Jaguar E-Pace страждає від проблем із надійністю та високої вартості обслуговування. Варто зазначити, що автовиробник покриває більшу частину витрат на ремонт.

5. Range Rover Evoque

Ремонт Range Rover Evoque займає багато часу Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 83,6%

Роки випуску: 2011 — 2019

Поширені поломки: електроніка, вихлопна система, підвіска, кузов, двигун, внутрішнє оздоблення, інформаційно-розважальна система, інформаційно-розважальна система

Найчастіше поломки у Range Rover Evoque відбувалися через проблеми з електронікою. При цьому ремонт займає занадто багато часу.

4. Nissan Qashqai (дизель)

Дизельний Nissan Qashqai має проблеми з електронікою та гальмами Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 83,2%

Роки випуску: 2014 — 2021

Поширені поломки: електроніка, гальма, акумулятор, двигун, паливна система, коробка передач

Дизельний Nissan Qashqai поступається в надійності своїй бензиновій версії. Близько 35% власників кросовера стикалися з поломками за останні два роки експлуатації.

3. Range Rover Evoque

Range Rover Evoque другого покоління став ще ненадійнішим Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 82,7%

Роки випуску: 2019 — наш час

Поширені поломки: електроніка, вихлопна система, підвіска, кузов, двигун, внутрішнє оздоблення, інформаційно-розважальна система, коробка передач

Range Rover Evoque другого покоління не зміг стати надійнішим за свого попередника. При цьому ремонт моделі став дорожчим.

2. Cupra Formentor

Інформаційно-розважальна система Cupra Formentor часто виходить з ладу Фото: Cupra

Рейтинг надійності: 81,5%

Роки випуску: 2020 — наш час

Поширені поломки: інформаційно-розважальна система, електроніка, акумулятор, гальма, двигун, внутрішнє оздоблення, внутрішнє оздоблення

Cupra Formentor не так вже й часто стикається з поломками. Проте ремонт кросовера часто займає багато часу.

1. Skoda Karoq (дизель)

Дизельний Skoda Karoq страждає від проблем з електронікою і кузовом Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 80,8%

Роки випуску: 2017 — наш час

Поширені поломки: електроніка, кузов, коробка передач, внутрішнє оздоблення, інформаційно-розважальна система

Дизельний Skoda Karoq має безліч проблем із надійністю. При цьому вартість ремонту часто перевищує 2000 доларів.

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