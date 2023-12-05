Британцы назвали самые ненадежные семейные кроссоверы с пробегом (фото)
В рейтинг вошли 10 семейных кроссоверов с пробегом, которые имеют больше всего проблем с надежностью. Также эксперты выделили самые распространенные поломки этих моделей.
Британские эксперты назвали самые ненадежные семейные кроссоверы с пробегом. Для этого они изучили данные о поломках автомобилей за последние 24 месяца. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Семейные кроссоверы являются очень универсальными автомобилями, которые способны справиться почти с любой задачей. Несмотря на это, далеко не все такие модели являются надежными.
В рейтинг вошли 10 семейных кроссоверов в возрасте до 12 лет. Эксперты поделились, с какими поломками чаще всего сталкиваются владельцы этих моделей.Важно
ТОП-10 самых ненадежных семейных кроссоверов с пробегом:
10. Kia Sportage (дизель)
Рейтинг надежности: 90,6%
Годы выпуска: 2016 — 2021
Распространенные поломки: тормоза, двигатель, кондиционер, коробка передач, информационно-развлекательная система
Дизельный Kia Sportage уступает в надежности своей бензиновой версии. Около 30% владельцев кроссовера сталкивались с поломками за последние 24 месяца эксплуатации.
9. BMW X1 (дизель)
Рейтинг надежности: 89,2%
Годы выпуска: 2015 — 2022
Распространенные поломки: аккумулятор, электроника, двигатель, коробка передач, внутренняя отделка
У дизельной версии BMW X1 гораздо больше проблем с надежностью, чем у бензинового кроссовера. Примерно 26% автомобилей вышли из строя за последние два года.
8. Audi Q3
Рейтинг надежности: 86,8%
Годы выпуска: 2018 — наше время
Распространенные поломки: информационно-развлекательная система, кузов, тормоза, электроника, топливная система, выхлопная система
Audi Q3 оказался далеко не самым надежной моделью бренда. Около 44% владельцев кроссовера сталкивались с поломками за последние 24 месяца эксплуатации.
7. Peugeot 3008
Рейтинг надежности: 86,1%
Годы выпуска: 2017 — наше время
Распространенные поломки: электроника, двигатель, выхлопная система, коробка передач, подвеска, тормоза, кузов, топливная система
Главной проблемой Peugeot 3008 оказался слишком длительный ремонт. При этом у модели часто случаются поломки.
6. Jaguar E-Pace
Рейтинг надежности: 83,8%
Годы выпуска: 2017 — наше время
Распространенные поломки: информационно-развлекательная система, кузов, электроника, коробка передач, аккумулятор, внутренняя отделка
Jaguar E-Pace страдает от проблем с надежностью и высокой стоимости обслуживания. Стоит отметить, что автопроизводитель покрывает большую часть расходов на ремонт.
5. Range Rover Evoque
Рейтинг надежности: 83,6%
Годы выпуска: 2011 — 2019
Распространенные поломки: электроника, выхлопная система, подвеска, кузов, двигатель, внутренняя отделка, информационно-развлекательная система
Чаще всего поломки у Range Rover Evoque происходили из-за проблем с электроникой. При этом ремонт занимает слишком много времени.
4. Nissan Qashqai (дизель)
Рейтинг надежности: 83,2%
Годы выпуска: 2014 — 2021
Распространенные поломки: электроника, тормоза, аккумулятор, двигатель, топливная система, коробка передач
Дизельный Nissan Qashqai уступает в надежности своей бензиновой версии. Около 35% владельцев кроссовера сталкивались с поломками за последние два года эксплуатации.
3. Range Rover Evoque
Рейтинг надежности: 82,7%
Годы выпуска: 2019 — наше время
Распространенные поломки: электроника, выхлопная система, подвеска, кузов, двигатель, внутренняя отделка, информационно-развлекательная система, коробка передач
Range Rover Evoque второго поколения не смог стать надежнее своего предшественника. При этом ремонт модели стал дороже.
2. Cupra Formentor
Рейтинг надежности: 81,5%
Годы выпуска: 2020 — наше время
Распространенные поломки: информационно-развлекательная система, электроника, аккумулятор, тормоза, двигатель, внутренняя отделка
Cupra Formentor не так уж и часто сталкивается с поломками. Тем не менее ремонт кроссовера часто занимает много времени.
1. Skoda Karoq (дизель)
Рейтинг надежности: 80,8%
Годы выпуска: 2017 — наше время
Распространенные поломки: электроника, кузов, коробка передач, внутренняя отделка, информационно-развлекательная система
Дизельный Skoda Karoq имеет множество проблем с надежностью. При этом стоимость ремонта часто превышает 2000 долларов.
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