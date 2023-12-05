Британцы назвали самые ненадежные семейные кроссоверы с пробегом (фото)

В рейтинг вошли 10 семейных кроссоверов с пробегом, которые имеют больше всего проблем с надежностью. Также эксперты выделили самые распространенные поломки этих моделей.

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Британские эксперты назвали самые ненадежные семейные кроссоверы с пробегом. Для этого они изучили данные о поломках автомобилей за последние 24 месяца. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Семейные кроссоверы являются очень универсальными автомобилями, которые способны справиться почти с любой задачей. Несмотря на это, далеко не все такие модели являются надежными.

В рейтинг вошли 10 семейных кроссоверов в возрасте до 12 лет. Эксперты поделились, с какими поломками чаще всего сталкиваются владельцы этих моделей.

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ТОП-10 самых ненадежных семейных кроссоверов с пробегом:

10. Kia Sportage (дизель)

Дизельный Kia Sportage не такой надежный, как бензиновая версия кроссовера Фото: Kia

Рейтинг надежности: 90,6%

Годы выпуска: 2016 — 2021

Распространенные поломки: тормоза, двигатель, кондиционер, коробка передач, информационно-развлекательная система

Дизельный Kia Sportage уступает в надежности своей бензиновой версии. Около 30% владельцев кроссовера сталкивались с поломками за последние 24 месяца эксплуатации.

9. BMW X1 (дизель)

Дизельный BMW X1 уступает в надежности бензиновой версии модели Фото: BMW

Рейтинг надежности: 89,2%

Годы выпуска: 2015 — 2022

Распространенные поломки: аккумулятор, электроника, двигатель, коробка передач, внутренняя отделка

У дизельной версии BMW X1 гораздо больше проблем с надежностью, чем у бензинового кроссовера. Примерно 26% автомобилей вышли из строя за последние два года.

8. Audi Q3

У Audi Q3 есть проблемы с информационно-развлекательной системой Фото: Audi

Рейтинг надежности: 86,8%

Годы выпуска: 2018 — наше время

Распространенные поломки: информационно-развлекательная система, кузов, тормоза, электроника, топливная система, выхлопная система

Audi Q3 оказался далеко не самым надежной моделью бренда. Около 44% владельцев кроссовера сталкивались с поломками за последние 24 месяца эксплуатации.

7. Peugeot 3008

У Peugeot 3008 часто случаются поломки Фото: Peugeot

Рейтинг надежности: 86,1%

Годы выпуска: 2017 — наше время

Распространенные поломки: электроника, двигатель, выхлопная система, коробка передач, подвеска, тормоза, кузов, топливная система

Главной проблемой Peugeot 3008 оказался слишком длительный ремонт. При этом у модели часто случаются поломки.

6. Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace страдает от проблем с высокой стоимостью обслуживания Фото: Jaguar

Рейтинг надежности: 83,8%

Годы выпуска: 2017 — наше время

Распространенные поломки: информационно-развлекательная система, кузов, электроника, коробка передач, аккумулятор, внутренняя отделка

Jaguar E-Pace страдает от проблем с надежностью и высокой стоимости обслуживания. Стоит отметить, что автопроизводитель покрывает большую часть расходов на ремонт.

5. Range Rover Evoque

Ремонт Range Rover Evoque занимает много времени Фото: Land Rover

Рейтинг надежности: 83,6%

Годы выпуска: 2011 — 2019

Распространенные поломки: электроника, выхлопная система, подвеска, кузов, двигатель, внутренняя отделка, информационно-развлекательная система

Чаще всего поломки у Range Rover Evoque происходили из-за проблем с электроникой. При этом ремонт занимает слишком много времени.

4. Nissan Qashqai (дизель)

Дизельный Nissan Qashqai имеет проблемы с электроникой и тормозами Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 83,2%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Распространенные поломки: электроника, тормоза, аккумулятор, двигатель, топливная система, коробка передач

Дизельный Nissan Qashqai уступает в надежности своей бензиновой версии. Около 35% владельцев кроссовера сталкивались с поломками за последние два года эксплуатации.

3. Range Rover Evoque

Range Rover Evoque второго поколения стал еще ненадежнее Фото: Land Rover

Рейтинг надежности: 82,7%

Годы выпуска: 2019 — наше время

Распространенные поломки: электроника, выхлопная система, подвеска, кузов, двигатель, внутренняя отделка, информационно-развлекательная система, коробка передач

Range Rover Evoque второго поколения не смог стать надежнее своего предшественника. При этом ремонт модели стал дороже.

2. Cupra Formentor

Информационно-развлекательная система Cupra Formentor часто выходит из строя Фото: Cupra

Рейтинг надежности: 81,5%

Годы выпуска: 2020 — наше время

Распространенные поломки: информационно-развлекательная система, электроника, аккумулятор, тормоза, двигатель, внутренняя отделка

Cupra Formentor не так уж и часто сталкивается с поломками. Тем не менее ремонт кроссовера часто занимает много времени.

1. Skoda Karoq (дизель)

Дизельный Skoda Karoq страдает от проблем с электроникой и кузовом Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 80,8%

Годы выпуска: 2017 — наше время

Распространенные поломки: электроника, кузов, коробка передач, внутренняя отделка, информационно-развлекательная система

Дизельный Skoda Karoq имеет множество проблем с надежностью. При этом стоимость ремонта часто превышает 2000 долларов.

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