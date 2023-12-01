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Авто

Названы лучшие премиальные автомобили с пробегом стоимостью до $32 000 (фото)

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Фото: BMW | BMW 5 Series предлагает приятную управляемость и богатое оснащение

В рейтинг вошли 10 премиальных автомобилей, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Также эксперты выделили главные плюсы и минусы этих моделей.

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Британские эксперты назвали лучшие премиальные автомобили с пробегом. Все эти модели можно купить менее чем за $32 000. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Премиальные автомобили предлагают более высокий уровень роскоши в сравнении с другими моделями. Тем не менее такие авто стоят значительно дороже. К счастью, с годами они становятся дешевле.

Эксперты выделили 10 премиальных автомобилей, на которые стоит обратить внимание. Эти авто имеют множество плюсов.

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ТОП-10 лучших премиальных авто с пробегом до $32 000:

10. Jaguar XJ

Jaguar XJ Fullscreen
Jaguar XJ имеет приятную управляемость
Фото: Jaguar

Jaguar XJ сочетает в себе современные технологии и британское чувство роскоши. Также этот седан отличается приятной управляемостью и надежнее многих других моделей бренда.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • мощные двигатели;
  • богатое оснащение;
  • высокий уровень надежности.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • плохое качество сборки.

9. Volvo S90

Volvo S90 Fullscreen
Volvo S90 предлагает просторный интерьер
Фото: Volvo

Volvo S90 сильно отличается от многих своих конкурентов. Это просторный седан с практичным интерьером, богатым оснащением и сдержанным дизайном.

Плюсы:

  • высокий уровень практичности;
  • богатое оснащение;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • неудобные органы управления;
  • коробка передач работает нестабильно.

8. Jaguar XF

Jaguar XF Fullscreen
Jaguar XF имеет отточенную управляемость
Фото: Jaguar

Jaguar XF имеет более отточенную управляемость в сравнении с XJ, а также значительно дешевле. При этом модель остается достаточно комфортной для долгих поездок.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • богатое оснащение;
  • комфортная подвеска.

Минусы:

  • высокие эксплуатационные расходы;
  • неудобный информационно-развлекательный дисплей;
  • коробка передач работает нестабильно;
  • низкий уровень надежности.

7. BMW 7 Series

BMW 7 Series Fullscreen
BMW 7 Series предлагает богатое оснащение
Фото: BMW

BMW 7 Series предлагает богатое оснащение и передовые технологии для своего времени. Это очень комфортный седан, на котором приятно ездить самостоятельно.

Плюсы:

  • мощные двигатели;
  • роскошный интерьер;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • некоторые опции стоят слишком дорого.

6. Audi A6

Audi A6 Fullscreen
Audi A6 имеет стильный дизайн
Фото: Audi

Audi A6 является комфортным и технологичным седаном. Помимо этого модель имеет стильный дизайн экстерьера.

Плюсы:

  • стильный дизайн;
  • качественный интерьер;
  • просторный интерьер.

Минусы:

  • не самая комфортная подвеска;
  • высокий расход топлива;
  • низкий уровень надежности.

5. BMW 6 Series Gran Coupe

BMW 6 Series Gran Coupe Fullscreen
BMW 6 Series Gran Coupe имеет качественный интерьер
Фото: BMW

BMW 6 Series Gran Coupe объединяет в себе стиль купе и практичность седана. Также это комфортная модель, которая доступна с мощными двигателями.

Плюсы:

  • мощные двигатели;
  • качественный интерьер;
  • комфортная подвеска.

Минусы:

  • высокий расход топлива;
  • неприятная управляемость.

4. Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class Fullscreen
Mercedes-Benz E-Class предлагает богатое оснащение
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class доступен с большим ассортиментом силовых установок на выбор. Это роскошная модель с богатым оснащением и комфортной подвеской.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • комфортная подвеска;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • дизельные двигатели работают шумно.

3. Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class Fullscreen
Mercedes-Benz S-Class сочетает в себе технологии и роскошь
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class давно зарекомендовал себя как один из самых комфортных и технологичных автомобилей на рынке. Эта модель предлагает роскошный интерьер и приятную управляемость.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • приятная управляемость;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • высокий расход топлива;
  • высокие эксплуатационные расходы.

2. Audi A8

Audi A8 Fullscreen
Audi A8 имеет сдержанный дизайн
Фото: Audi

Audi A8 отличается от конкурентов сдержанным дизайном и передовыми технологиями. Это очень комфортный седан с роскошным интерьером.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • роскошный интерьер;
  • высокий уровень практичности.

Минусы:

  • высокий расход топлива;
  • не самый красивый интерьер;
  • неприятная управляемость.

1. BMW 5 Series

BMW 5 Series Fullscreen
BMW 5 Series стал лидером этого рейтинга
Фото: BMW

BMW 5 Series не такой роскошный как 7 Series, но эта модель предлагает более приятную управляемость и стоит дешевле. Эта модель отличается стильным дизайном и богатым оснащением.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • богатое оснащение;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • низкий уровень надежности.

Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие компактные автомобили с пробегом.