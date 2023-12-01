Названы лучшие премиальные автомобили с пробегом стоимостью до $32 000 (фото)
В рейтинг вошли 10 премиальных автомобилей, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Также эксперты выделили главные плюсы и минусы этих моделей.
Британские эксперты назвали лучшие премиальные автомобили с пробегом. Все эти модели можно купить менее чем за $32 000. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Премиальные автомобили предлагают более высокий уровень роскоши в сравнении с другими моделями. Тем не менее такие авто стоят значительно дороже. К счастью, с годами они становятся дешевле.
Эксперты выделили 10 премиальных автомобилей, на которые стоит обратить внимание. Эти авто имеют множество плюсов.Важно
ТОП-10 лучших премиальных авто с пробегом до $32 000:
10. Jaguar XJ
Jaguar XJ сочетает в себе современные технологии и британское чувство роскоши. Также этот седан отличается приятной управляемостью и надежнее многих других моделей бренда.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- мощные двигатели;
- богатое оснащение;
- высокий уровень надежности.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- плохое качество сборки.
9. Volvo S90
Volvo S90 сильно отличается от многих своих конкурентов. Это просторный седан с практичным интерьером, богатым оснащением и сдержанным дизайном.
Плюсы:
- высокий уровень практичности;
- богатое оснащение;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- неудобные органы управления;
- коробка передач работает нестабильно.
8. Jaguar XF
Jaguar XF имеет более отточенную управляемость в сравнении с XJ, а также значительно дешевле. При этом модель остается достаточно комфортной для долгих поездок.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- богатое оснащение;
- комфортная подвеска.
Минусы:
- высокие эксплуатационные расходы;
- неудобный информационно-развлекательный дисплей;
- коробка передач работает нестабильно;
- низкий уровень надежности.
7. BMW 7 Series
BMW 7 Series предлагает богатое оснащение и передовые технологии для своего времени. Это очень комфортный седан, на котором приятно ездить самостоятельно.
Плюсы:
- мощные двигатели;
- роскошный интерьер;
- приятная управляемость.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- некоторые опции стоят слишком дорого.
6. Audi A6
Audi A6 является комфортным и технологичным седаном. Помимо этого модель имеет стильный дизайн экстерьера.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- качественный интерьер;
- просторный интерьер.
Минусы:
- не самая комфортная подвеска;
- высокий расход топлива;
- низкий уровень надежности.
5. BMW 6 Series Gran Coupe
BMW 6 Series Gran Coupe объединяет в себе стиль купе и практичность седана. Также это комфортная модель, которая доступна с мощными двигателями.
Плюсы:
- мощные двигатели;
- качественный интерьер;
- комфортная подвеска.
Минусы:
- высокий расход топлива;
- неприятная управляемость.
4. Mercedes-Benz E-Class
Mercedes-Benz E-Class доступен с большим ассортиментом силовых установок на выбор. Это роскошная модель с богатым оснащением и комфортной подвеской.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- комфортная подвеска;
- богатое оснащение.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- дизельные двигатели работают шумно.
3. Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class давно зарекомендовал себя как один из самых комфортных и технологичных автомобилей на рынке. Эта модель предлагает роскошный интерьер и приятную управляемость.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- приятная управляемость;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- высокий расход топлива;
- высокие эксплуатационные расходы.
2. Audi A8
Audi A8 отличается от конкурентов сдержанным дизайном и передовыми технологиями. Это очень комфортный седан с роскошным интерьером.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- роскошный интерьер;
- высокий уровень практичности.
Минусы:
- высокий расход топлива;
- не самый красивый интерьер;
- неприятная управляемость.
1. BMW 5 Series
BMW 5 Series не такой роскошный как 7 Series, но эта модель предлагает более приятную управляемость и стоит дешевле. Эта модель отличается стильным дизайном и богатым оснащением.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- богатое оснащение;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- высокая стоимость;
- мало места на заднем ряду сидений;
- низкий уровень надежности.
Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие компактные автомобили с пробегом.