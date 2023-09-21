Бюджетная роскошь: названы премиальные авто с пробегом по доступной цене (фото)

Со временем даже роскошные автомобили становятся гораздо дешевле. В рейтинг вошли 10 моделей, которые сейчас можно выгодно купить на вторичном рынке.

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Американские эксперты назвали 10 премиальных автомобилей, которые можно недорого купить на вторичном рынке. Несмотря на возраст, эти модели остаются очень комфортными. Об этом рассказали на сайте HotCars.

Премиальные модели предлагают более высокий уровень роскоши в сравнении с другими авто. Главной преградой для покупки таких автомобилей является их высокая стоимость. Тем не менее с годами они становятся значительно дешевле.

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Эксперты назвали 10 роскошных авто, на которые стоит обратить внимание. Покупка этих автомобилей может стать выгодной сделкой.

Lexus ES300 не только роскошный, но и надежный автомобиль Фото: Lexus

ТОП-10 недорогих премиальных автомобилей с пробегом:

Lexus ES300 — с 2002 года выпуска; Bentley Eight — с 1990 года выпуска; Maserati Quattroporte — с 2008 года выпуска; Land Rover Range Rover — с 2006 года выпуска; Cadillac CTS-V — с 2006 года выпуска; Jaguar XJ — с 2006 года выпуска; BMW 7 Series — с 2006 года выпуска; Lexus LS 460 — с 2009 года выпуска; Audi A8 — с 2007 года выпуска; Mercedes-Benz S500 — с 2003 года выпуска.

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