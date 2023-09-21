Эксклюзив за миллион: Maybach наводнит рынок новыми роскошными моделями (фото)

Maybach выпустит десяток роскошных лимитированных моделей. Их стоимость будет достигать миллиона долларов, а покупатели смогут персонализировать свои авто.

Related video

Mercedes-Benz планирует вернуть былую роскошь бренду Maybach. В ближайшие годы марка выпустит целую линейку дорогих эксклюзивных моделей. Об этом стало известно американскому изданию Car and Driver.

На данный момент все серийные Maybach являются, по сути, роскошными версиями моделей Mercedes. Их продолжат выпускать, однако добавят и более самобытные авто. Источники в немецком концерне говорят, что Maybach превратится в "Супер-Мерседес" с эксклюзивным дизайном и высокой степенью персонализации.

Maybach продолжит выпуск роскошных версий Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Руководство Mercedes-Benz увидело успех дорогих лимитированных моделей вроде Rolls-Royce Boat Tail, Bentley Mulliner Batur или Alfa Romeo 33 Stradale и решило создать их аналоги. Первые подробности авто уже раскрыли.

Важно

Неприметная капсула времени: в Киеве нашли 40-летний Mercedes с небольшим пробегом (фото)

Какие новые модели готовит Maybach:

купе 2+2 в духе легендарного Mercedes 300 SL Gullwing;

SEC – четырехдверный четырехместный седан-купе;

Panamericana Cruiser – купеобразный внедорожник на базе Гелендвагена;

GLR Slantback – пикап-купе на базе Гелендвагена;

серийная версия концепт-кара Vision One-Eleven;

AMG EQR Two – электрический преемник суперкара Mercedes-AMG One;

EQS Shooting Brake – версия Mercedes EQS в кузове универсал;

EQS SUV Streamliner – обтекаемый электрический купе-кроссовер на базе Maybach EQS SUV;

Vision 2 – большие и роскошные купе и кабриолет в стиле концепт-каров Maybach 6.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили уникальный Mercedes G-Class Maybach.

Также мы писали, что Mercedes готовит младшего брата Гелендвагена.