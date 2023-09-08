Малыш "Гелендваген": новый внедорожник Mercedes рассекретили до премьеры (фото)

Компактный внедорожник в стиле Mercedes G-Class будет значительно доступнее и меньше. Новинка может поступить в продажу в Европе уже в 2026 году.

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Mercedes-Benz готовят новый компактный внедорожник в стиле G-Class. Дизайнеры представили, как может выглядеть новинка. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Выход "младшего брата" Mercedes G-Class подтвердили на выставке IAA Mobility 2023 в Мюнхене. Компактный внедорожник может поступить в продажу уже в 2026 году.

По слухам, новинка будет предложена с электрической силовой установкой. Тем не менее версии с ДВС также рассматриваются.

Новый компактный внедорожник Mercedes будет похож на G-Class Фото: Motor1.com

Известно, что новый компактный внедорожник будет очень похож на Mercedes G-Class. Несмотря на это он будет значительно меньше и дешевле.

Внедорожник будет собираться на заводе в венгерском городе Кечкемет. Модель предложат не только на европейском рынке, но и в США.

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Ожидается, что компактный внедорожник будет доступен с несколькими электрическими установками мощностью до 450 л.с. Запас хода новинки может составить до 500 км на одном заряде.

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