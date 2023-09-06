Mercedes показал свой самый большой электромобиль: подробности и фото

Минивэн Mercedes EQV изменился внешне и получил полностью новый салон. Электрокар способен проехать свыше 400 км без подзарядки.

Related video

На автосалоне IAA Mobility и Мюнхене представили новый Mercedes-Benz EQV. Электрический минивэн прошел обновление вслед за собратьями Mercedes Vito и V-Class. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Минивэн предложен в двух вариантах по длине Фото: carscoops.com

Электромобиль Mercedes EQV узнается по измененной передней части. У минивэна новые светодиодные фары, бампер и заглушка на месте решетки радиатора. Модель предложена в версиях длиной 5140 и 5370 мм, то есть это самый крупный электрокар Mercedes.

Запас хода электрокара превышает 400 км Фото: carscoops.com

В салоне Mercedes EQV 2024 заменены руль и передняя панель, а также установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Также электрокар получил диодную подсветку с изменяемыми цветами. Доступны версии на 7 и 8 мест.

Важно

Новый VW Passat и кроссовер Renault Scenic: самые яркие новинки автошоу в Мюнхене (фото)

В топовой версии салон Mercedes EQV отделан кожей Nappa, есть электроприводы водительского кресла и дверей, камеры кругового обзора, парковочный автопилот и 640-ваттная акустика.

На передней панели установлены два дисплея Фото: carscoops.com

Характеристики Mercedes EQV пока не раскрыли. Ожидается, что электрокар сохранит 204-сильный мотор и батарею емкостью 90 кВт∙ч дорестайлинговой модели. Запас хода составляет 418 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 45 минут.

Ранее Фокус сообщал, что на автосалоне в Мюнхене показали и самый доступный электромобиль Mercedes.

Также на автошоу IAA Mobility продемонстрировали сверхмощный 800-сильный суперкар Mercedes.