Mercedes показав свій найбільший електромобіль: подробиці та фото

Мінівен Mercedes EQV змінився зовні і отримав повністю новий салон. Електрокар здатний проїхати понад 400 км без підзарядки.

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На автосалоні IAA Mobility і Мюнхені представили новий Mercedes-Benz EQV. Електричний мінівен пройшов оновлення слідом за побратимами Mercedes Vito і V-Class. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Мінівен запропонований у двох варіантах за довжиною Фото: carscoops.com

Електромобіль Mercedes EQV впізнається за зміненою передньою частиною. У мінівена нові світлодіодні фари, бампер і заглушка на місці решітки радіатора. Модель запропонована у версіях довжиною 5140 і 5370 мм, тобто це найбільший електрокар Mercedes.

Запас ходу електрокара перевищує 400 км Фото: carscoops.com

У салоні Mercedes EQV 2024 замінено кермо і передню панель, а також встановлено два 12,3-дюймові дисплеї. Також електрокар отримав діодне підсвічування зі змінними кольорами. Доступні версії на 7 і 8 місць.

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У топовій версії салон Mercedes EQV оздоблений шкірою Nappa, є електроприводи водійського крісла і дверей, камери кругового огляду, паркувальний автопілот і 640-ватна акустика.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: carscoops.com

Характеристики Mercedes EQV поки що не розкрили. Очікується, що електрокар збереже 204-сильний мотор і батарею ємністю 90 кВт∙год дорестайлінгової моделі. Запас ходу становить 418 км, а швидка зарядка на 80% займає 45 хвилин.

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