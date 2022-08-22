Золото в салоне и 740 сил: представлен самый быстрый и дорогой Bentley в истории (видео)

Лимитированное купе Bentley Mulliner Batur оснащено 740-сильным двигателем и может развить скорость свыше 330 км/ч. В отделке его салона использованы самые дорогие материалы.

В американском Монтерее на шоу ретро-авто представлено ультраэксклюзивный Bentley Mulliner Batur. Всего выпустят только 18 таких авто стоимостью $1,95 миллиона и это самая дорогая модель в истории британской марки. Об этом сообщает сайт Bentley.

[ + – ] Сзади установили выдвижное антикрыло Фото: Bentley

Роскошное купе создано в подразделении Mulliner, которое с 30-х годов ХХ века создает самые дорогие Bentley. Модель является своего рода преемником кабриолета Bentley Mulliner Bacalar.

Автомобиль открывает новое направление в дизайне британской марки. С одной стороны, Bentley Mulliner Batur сохраняет классические черты вроде длинного капота, широкой решетки радиатора и изогнутой крыши. С другой – у него карбоновый обвес, современные раскосые фары, тоненькие фонари и выдвижное антикрыло. К слову, в Bentley пообещали, что схожий дизайн будет и у первого электрокара марки, который появится в 2025 году.

[ + – ] Всего выпустят только 18 Bentley Mulliner Batur Фото: Bentley [ + – ] На центральной консоли установлены три циферблата Фото: Bentley [ + – ] В отделке использована кожа либо алькантара [ + – ] Некоторые детали салона позолочены

В Mulliner всегда славились своими роскошными интерьерами. Салон Bentley Batur могут обшить кожей или алькантарой, покупатель может выбрать дерево, карбон или натуральное волокно. В отделке присутствует даже 18-каратное золото. Купе получило виртуальную панель приборов и три циферблата на центральной консоли.

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Новый Bentley Mulliner Batur получил знакомый 6,0-литровый W12 твин-турбо, но с увеличенной до 740 л. с. и 1000 Н∙м отдачей. Это самая мощная модель в истории Bentley. С 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает около 3 с, а максимальная скорость превышает 330 км/ч.

[ + – ] Спорткар получил 740-сильный двигатель W12

Кроме того, разработчики обещают отличную управляемость. В арсенале авто – полный привод, пневмоподвеска, активные стабилизаторы и поворачивающиеся задние колеса. Замедляют его огромные керамические тормоза диаметром 440 мм спереди и 410 мм сзади.

Ранее Фокус сообщал, что Bugatti презентовали эксклюзивный суперкар за $5 миллионов. Он станет прощальной бензиновой моделью марки.