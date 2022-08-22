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Авто

Золото в салоне и 740 сил: представлен самый быстрый и дорогой Bentley в истории (видео)

Новый Bentley Batur, Bentley Mulliner Batur, Bentley Mulliner, Bentley Batur, самый дорогой Bentley
Фото: Bentley | Bentley Mulliner Batur стал первой моделью в новом фирменном стиле

Лимитированное купе Bentley Mulliner Batur оснащено 740-сильным двигателем и может развить скорость свыше 330 км/ч. В отделке его салона использованы самые дорогие материалы.

В американском Монтерее на шоу ретро-авто представлено ультраэксклюзивный Bentley Mulliner Batur. Всего выпустят только 18 таких авто стоимостью $1,95 миллиона и это самая дорогая модель в истории британской марки. Об этом сообщает сайт Bentley.

Новый Bentley Batur, Bentley Mulliner Batur, Bentley Mulliner, Bentley Batur, самый дорогой Bentley
Сзади установили выдвижное антикрыло
Фото: Bentley

Роскошное купе создано в подразделении Mulliner, которое с 30-х годов ХХ века создает самые дорогие Bentley. Модель является своего рода преемником кабриолета Bentley Mulliner Bacalar.

Автомобиль открывает новое направление в дизайне британской марки. С одной стороны, Bentley Mulliner Batur сохраняет классические черты вроде длинного капота, широкой решетки радиатора и изогнутой крыши. С другой – у него карбоновый обвес, современные раскосые фары, тоненькие фонари и выдвижное антикрыло. К слову, в Bentley пообещали, что схожий дизайн будет и у первого электрокара марки, который появится в 2025 году.

Bentley Mulliner Batur, Bentley Mulliner, Bentley Batur, самый дорогой Bentley
Всего выпустят только 18 Bentley Mulliner Batur
Фото: Bentley
Bentley Mulliner Batur, Bentley Mulliner, Bentley Batur, самый дорогой Bentley
На центральной консоли установлены три циферблата
Фото: Bentley
Bentley Mulliner Batur, Bentley Mulliner, Bentley Batur, самый дорогой Bentley
В отделке использована кожа либо алькантара
Bentley Mulliner Batur, Bentley Mulliner, Bentley Batur, самый дорогой Bentley
Некоторые детали салона позолочены
Bentley Mulliner Batur, Bentley Mulliner, Bentley Batur, самый дорогой Bentley
Bentley Mulliner Batur, Bentley Mulliner, Bentley Batur, самый дорогой Bentley
Bentley Mulliner Batur, Bentley Mulliner, Bentley Batur, самый дорогой Bentley
Bentley Mulliner Batur, Bentley Mulliner, Bentley Batur, самый дорогой Bentley

В Mulliner всегда славились своими роскошными интерьерами. Салон Bentley Batur могут обшить кожей или алькантарой, покупатель может выбрать дерево, карбон или натуральное волокно. В отделке присутствует даже 18-каратное золото. Купе получило виртуальную панель приборов и три циферблата на центральной консоли.

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Новый Bentley Mulliner Batur получил знакомый 6,0-литровый W12 твин-турбо, но с увеличенной до 740 л. с. и 1000 Н∙м отдачей. Это самая мощная модель в истории Bentley. С 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает около 3 с, а максимальная скорость превышает 330 км/ч.

Спорткар получил 740-сильный двигатель W12

Кроме того, разработчики обещают отличную управляемость. В арсенале авто – полный привод, пневмоподвеска, активные стабилизаторы и поворачивающиеся задние колеса. Замедляют его огромные керамические тормоза диаметром 440 мм спереди и 410 мм сзади.

Ранее Фокус сообщал, что Bugatti презентовали эксклюзивный суперкар за $5 миллионов. Он станет прощальной бензиновой моделью марки.