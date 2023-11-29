Фавориты своего класса: эксперты назвали лучшие новые авто 2023 года (фото)
В рейтинг вошли шесть автомобилей, на которые эксперты рекомендую обратить внимание. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами.
Американские эксперты назвали лучшие новые автомобили 2023 года. Они определили лидеров сразу в нескольких классах. Рейтинг опубликовали на сайте Edmunds.
Эксперты поделились результатами ежегодной премии Edmunds Top Rated Awards. Награду получают только лучшие в своих классах автомобили.
В этом году финалистами конкурса стали 18 автомобилей. Тем не менее только шесть моделей смогли одержать победу.Важно
Лучшие новые автомобили 2023 года:
Лучший легковой автомобиль — Honda Civic
Начальная стоимость в США: 24 650 долларов
Средний расход топлива: 6,5 литра на 100 км
Рейтинг экспертов: 8,1/10
Honda Civic является достаточно доступным городским автомобилем с приятной управляемостью и богатым оснащением. Также сильной стороной модели является высокое качество сборки и надежность.
Honda Civic предлагает практичный интерьер с удобными органами управления. При этом на выбор доступны несколько вариантов кузова и множество комплектаций.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- низкий расход топлива;
- практичный интерьер.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- нет поясничной поддержки для передних сидений;
- некоторые функции безопасности работают нестабильно.
Лучший легковой электромобиль — Chevrolet Bolt EV
Начальная стоимость в США: 26 500 долларов
Запас хода: 447 км
Рейтинг экспертов: 8/10
Chevrolet Bolt EV превосходит своих конкурентов благодаря низкой стоимости и большому запасу хода. Помимо этого электромобиль предлагает просторный интерьер.
Chevrolet Bolt EV может стать отличным повседневным автомобилем, который может справиться с многими задачами. Также эта модель достаточно комфортна.
Плюсы:
- медленно дешевеет;
- просторный интерьер;
- отличный круговой обзор.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- медленная зарядка;
- небольшой багажник.
Лучший кроссовер — Kia Sportage Hybrid
Начальная стоимость в США: 27 490 долларов
Средний расход топлива: 5,5 литра на 100 км
Рейтинг экспертов: 8,4/10
Kia Sportage Hybrid подойдет для водителей, которым нужен комфортный, но экономный кроссовер. Эта модель также является отличным семейным авто благодаря практичному интерьеру.
Kia Sportage Hybrid в среднем расходует менее 6 литровы топлива на 100 км. Также кроссовер имеет вместительный багажник.
Плюсы:
- практичный интерьер;
- комфортная подвеска;
- низкий расход топлива;
- вместительный багажник.
Минусы:
- передний привод доступен только в базовой комплектации;
- неприятная управляемость.
Лучший электрокроссовер — Hyundai Ioniq 5
Начальная стоимость в США: 41 450 долларов
Запас хода: 435 км
Рейтинг экспертов: 8,3/10
Hyundai Ioniq 5 сочетает в себе практичность и необычный дизайн с элементами ретро-стиля. Это комфортный электромобиль с большим запасом хода.
Также Hyundai Ioniq 5 имеет мощную двухмоторную установку. Еще одним плюсом модели является очень быстрая скорость зарядки.
Плюсы:
- мощная силовая установка;
- комфортная подвеска;
- практичный интерьер;
- быстрая зарядка.
Минусы:
- плохой задний обзор;
- небольшие багажники.
Лучший пикап — Ford F-150
Начальная стоимость в США: 41 530 долларов
Средний расход топлива: 10,2 литра на 100 км
Рейтинг экспертов: 8,5/10
Когда речь заходит о "рабочих лошадках", Ford F-150 уверенно обходит своих конкурентов. Этот пикап доступен в большом количестве комплектаций.
У Ford F-150 есть множество уникальных функций, которых нет у других пикапов. Также эта модель оснащена современными системами помощи водителю.
Плюсы:
- множество силовых установок на выбор;
- большая грузоподъемность;
- удобная информационно-развлекательная система;
- большое количество опций.
Минусы:
- не самый практичный интерьер;
- гибридная силовая установка работает шумно.
Лучший электрический пикап — Ford F-150 Lightning
Начальная стоимость в США: 46 974 доллара
Запас хода: 555 км
Рейтинг экспертов: 8,4/10
Ford F-150 Lightning сочетает в себе преимущества больших пикапов и электромобилей. Эта модель имеет большой запас хода на одном заряде и вместительную грузовую платформу.
Благодаря обратной зарядке Ford F-150 Lightning может стать незаменимым помощником для многих рабочих. Также это довольно быстрый пикап.
Плюсы:
- полный привод доступен в базовой комплектации;
- комфортная подвеска;
- большой запас хода;
- поддержка обратной зарядки.
Минусы:
- запас хода сильно снижается при буксировке прицепов;
- неприятная управляемость;
- топовые комплектации стоят слишком дорого.
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