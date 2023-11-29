Фавориты своего класса: эксперты назвали лучшие новые авто 2023 года (фото)

В рейтинг вошли шесть автомобилей, на которые эксперты рекомендую обратить внимание. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами.

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Американские эксперты назвали лучшие новые автомобили 2023 года. Они определили лидеров сразу в нескольких классах. Рейтинг опубликовали на сайте Edmunds.

Эксперты поделились результатами ежегодной премии Edmunds Top Rated Awards. Награду получают только лучшие в своих классах автомобили.

В этом году финалистами конкурса стали 18 автомобилей. Тем не менее только шесть моделей смогли одержать победу.

Важно

Американцы назвали лучшие компактные авто с пробегом стоимостью до $10 000 (фото)

Лучшие новые автомобили 2023 года:

Лучший легковой автомобиль — Honda Civic

Honda Civic имеет приятную управляемость Фото: Honda

Начальная стоимость в США: 24 650 долларов

Средний расход топлива: 6,5 литра на 100 км

Рейтинг экспертов: 8,1/10

Honda Civic является достаточно доступным городским автомобилем с приятной управляемостью и богатым оснащением. Также сильной стороной модели является высокое качество сборки и надежность.

Honda Civic предлагает практичный интерьер с удобными органами управления. При этом на выбор доступны несколько вариантов кузова и множество комплектаций.

Плюсы:

приятная управляемость;

низкий расход топлива;

практичный интерьер.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

нет поясничной поддержки для передних сидений;

некоторые функции безопасности работают нестабильно.

Лучший легковой электромобиль — Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV дешевле многих конкурентов Фото: General Motors

Начальная стоимость в США: 26 500 долларов

Запас хода: 447 км

Рейтинг экспертов: 8/10

Chevrolet Bolt EV превосходит своих конкурентов благодаря низкой стоимости и большому запасу хода. Помимо этого электромобиль предлагает просторный интерьер.

Chevrolet Bolt EV может стать отличным повседневным автомобилем, который может справиться с многими задачами. Также эта модель достаточно комфортна.

Плюсы:

медленно дешевеет;

просторный интерьер;

отличный круговой обзор.

Минусы:

жесткая подвеска;

медленная зарядка;

небольшой багажник.

Лучший кроссовер — Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage Hybrid предлагает низкий расход топлива Фото: Kia

Начальная стоимость в США: 27 490 долларов

Средний расход топлива: 5,5 литра на 100 км

Рейтинг экспертов: 8,4/10

Kia Sportage Hybrid подойдет для водителей, которым нужен комфортный, но экономный кроссовер. Эта модель также является отличным семейным авто благодаря практичному интерьеру.

Kia Sportage Hybrid в среднем расходует менее 6 литровы топлива на 100 км. Также кроссовер имеет вместительный багажник.

Плюсы:

практичный интерьер;

комфортная подвеска;

низкий расход топлива;

вместительный багажник.

Минусы:

передний привод доступен только в базовой комплектации;

неприятная управляемость.

Лучший электрокроссовер — Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 поддерживает быструю зарядку Фото: Hyundai

Начальная стоимость в США: 41 450 долларов

Запас хода: 435 км

Рейтинг экспертов: 8,3/10

Hyundai Ioniq 5 сочетает в себе практичность и необычный дизайн с элементами ретро-стиля. Это комфортный электромобиль с большим запасом хода.

Также Hyundai Ioniq 5 имеет мощную двухмоторную установку. Еще одним плюсом модели является очень быстрая скорость зарядки.

Плюсы:

мощная силовая установка;

комфортная подвеска;

практичный интерьер;

быстрая зарядка.

Минусы:

плохой задний обзор;

небольшие багажники.

Лучший пикап — Ford F-150

Ford F-150 способен справиться почти с любой задачей Фото: Ford

Начальная стоимость в США: 41 530 долларов

Средний расход топлива: 10,2 литра на 100 км

Рейтинг экспертов: 8,5/10

Когда речь заходит о "рабочих лошадках", Ford F-150 уверенно обходит своих конкурентов. Этот пикап доступен в большом количестве комплектаций.

У Ford F-150 есть множество уникальных функций, которых нет у других пикапов. Также эта модель оснащена современными системами помощи водителю.

Плюсы:

множество силовых установок на выбор;

большая грузоподъемность;

удобная информационно-развлекательная система;

большое количество опций.

Минусы:

не самый практичный интерьер;

гибридная силовая установка работает шумно.

Лучший электрический пикап — Ford F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning имеет очень большой запас хода Фото: Ford

Начальная стоимость в США: 46 974 доллара

Запас хода: 555 км

Рейтинг экспертов: 8,4/10

Ford F-150 Lightning сочетает в себе преимущества больших пикапов и электромобилей. Эта модель имеет большой запас хода на одном заряде и вместительную грузовую платформу.

Благодаря обратной зарядке Ford F-150 Lightning может стать незаменимым помощником для многих рабочих. Также это довольно быстрый пикап.

Плюсы:

полный привод доступен в базовой комплектации;

комфортная подвеска;

большой запас хода;

поддержка обратной зарядки.

Минусы:

запас хода сильно снижается при буксировке прицепов;

неприятная управляемость;

топовые комплектации стоят слишком дорого.

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