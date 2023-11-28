Американцы назвали лучшие компактные авто с пробегом стоимостью до $10 000 (фото)

Эксперты выделили 10 недорогих компактных автомобилей с пробегом, на которые стоит обратить внимание. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов.

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Американские эксперты назвали лучшие компактные автомобили с пробегом. Они выделили модели, которые можно купить на вторичном рынке дешевле чем за 10 000 долларов. Рейтинг опубликовали на сайте U.S. News.

Компактные автомобили отлично подходят для поездок по городу благодаря своим габаритам. Также этим моделям не требуется много места для парковки.

Эксперты выделили 10 компактных автомобилей, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Все эти модели рекомендуются к покупке.

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ТОП-10 лучших компактных авто с пробегом стоимость до $10 000:

10. Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze предлагает качественный интерьер Фото: Chevrolet

Chevrolet Cruze имеет комфортную подвеску и доступен с несколькими двигателями на выбор. Также у этой модели достаточно качественный интерьер и высокие показатели надежности.

Плюсы:

низкий расход топлива;

качественный интерьер;

комфортная подвеска.

Минусы:

АКПП работает нестабильно.

9. Scion tC

Scion tC имеет богатое оснащение Фото: Toyota

Scion tC подойдет для водителей, которым нужно недорогое, но стильное купе. Этот автомобиль также имеет богатое оснащение и практичный интерьер.

Плюсы:

вместительный багажник;

практичный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

большой расход топлива;

низкий уровень безопасности.

8. Mini Cooper

Mini Cooper отличается стильным дизайном Фото: MINI

Mini Cooper предлагает стильный дизайн и азартную управляемость. Помимо этого хэтчбек предлагается с мощными, но экономными двигателями.

Плюсы:

низкий расход топлива;

качественный интерьер;

мощные двигатели.

Минусы:

небольшой багажник;

мало места на заднем ряду сидений.

7. Kia Soul

Kia Soul имеют богатое оснащение Фото: Kia

Kia Soul является очень универсальным городским кроссовером. Базовые комплектации имеют богатое оснащение, а места в интерьере хватит для всех пассажиров.

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

большой расход топлива.

6. Scion xB

Scion xB практичнее конкурентов Фото: Toyota

Scion xB предлагает просторный интерьер и богатое оснащение. Также эта модель имеет вместительный багажник.

Плюсы:

вместительный багажник;

богатое оснащение;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

большой расход топлива;

слишком мягкая подвеска.

5. Kia Rio

Kia Rio отличается приятной управляемостью Фото: Kia

Kia Rio отличается приятной управляемостью и красивым интерьером. Модель в кузове хэтчбек также имеет вместительный багажник.

Плюсы:

богатое оснащение;

приятная управляемость;

красивый интерьер;

вместительный багажник.

Минусы:

не самый качественный интерьер.

4. Honda Civic

Honda Civic имеет красивый интерьер Фото: Honda

Honda Civic комфортнее многих своих конкурентов. Помимо этого модель имеет красивый интерьер и приятную управляемость.

Плюсы:

приятная управляемость;

практичный интерьер;

высокий уровень безопасности;

высокий уровень надежности.

Минусы:

небольшой багажник.

3. Toyota Prius

Toyota Prius предлагает низкий расход топлива Фото: Toyota

Toyota Prius обходит многих конкурентов по экономии топлива. Также это надежный автомобиль с практичным интерьером.

Плюсы:

низкий расход топлива;

вместительный багажник.

Минусы:

неприятная управляемость;

мало места на заднем ряду сидений.

2. Honda Fit/Jazz

Honda Jazz является надежным авто Фото: Honda

Honda Fit является не только экономным, но и очень надежным автомобилем. Помимо этого хэтчбек предлагает вместительный багажник.

Плюсы:

вместительный багажник;

низкий расход топлива;

приятная управляемость.

Минусы:

жесткая подвеска.

1. Chevrolet Volt

Chevrolet Volt стал лидером этого рейтинга Фото: Chevrolet

Chevrolet Volt предлагает футуристичный интерьер и приятную управляемость. Также модель имеет низкий расход топлива и способна передвигаться исключительно на электротяге.

Плюсы:

приятная управляемость;

красивый интерьер.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

вместительный багажник.

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